I commercianti del centro in municipio:: "No all’isola pedonale in corso Matteotti"

"Abbiamo protocollato, in Comune, un documento con scritte le nostre richieste e osservazioni sul BIciplan. In primis non vogliamo l’isola pedonale h24 su una porzione di corso Matteotti. Però, il nostro non è un no al progetto e anzi va avanti un dialogo costruttivo con l’amministrazione". Lo hanno affermato ieri mattina i due portavoce dei commercianti del centro, Paolo Serenelli e Ubaldo Traini, insieme a Riccardo Golota (responsabile dell’ufficio marketing per Confartigianato), che si sono presentati nel municipio di Porto Recanati. Una volta lì si sono incontrati con l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, al quale hanno consegnato una copia del documento, illustrando a voce i vari punti. E tanti sono stati gli argomenti toccati. "Abbiamo presentato per iscritto le osservazioni - hanno riferito Serenelli, Traini e Golota -, spiegando la nostra preoccupazione riguardo soprattutto alla chiusura di corso Matteotti. In particolare, abbiamo detto che siamo contrari all’isola pedonale h24 prevista nella via principale del paese, dall’incrocio con via Rossini fino a quello su via Galilei. L’assessore Riccetti - aggiungono Serenelli, Traini e Golota - ha risposto che dall’oggi al domani non sarà chiuso il corso. Poi, abbiamo chiesto delucidazioni in merito agli spostamenti dei parcheggi annoverati nel piano di mobilità e anche di far coincidere in estate l’orario della ztl con quello dell’isola pedonale. Infine, si è parlato di allestire il cartellone delle attività natalizie".

Intanto, giovedì sera, i partiti del gruppo consiliare Centrodestra Unito (Fratelli d’Italia, Udc e Forza Italia) si sono incontrati con alcuni commercianti all’hotel Mondial - in tutto cinquanta persone -, per esaminare il Biciplan. C’erano i due consiglieri della coalizione Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, oltre ad Alessandro Rovazzani del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26. "Con il contributo del geometra Giuseppe Alpini – ha spiegato Centrodestra Unito -, si è voluto proiettare le soluzioni progettate nelle varie zone, illustrando quelle interdette al traffico. In apertura, il consigliere Ubaldi ha ribadito che tutto il gruppo sostiene convintamente ogni soluzione per la viabilità, che tuttavia deve essere coniugata con le esigenze culturali, economiche e turistiche della città. Insieme alla collega Sabbatini, ha ribadito che a tutt’oggi la maggioranza non ha ritenuto opportuno portare all’attenzione delle minoranze il piano, che prima o poi verrà approvato. All’incontro c’erano i rappresentanti di categorie produttive e associazioni, commercianti e cittadini di ogni zona, che hanno espresso perplessità. A tutti è stato detto che potranno essere presentate osservazioni, una volta adottato il piano".

g. g.