I commercianti del nord di corso Umberto: "Noi esclusi ed evitati"

"Carnevale negato ai commercianti della parte nord di Corso Umberto". Anna Cerolini, titolare della cresceria B.A.C. torna a sollevare un problema che si ripropone a ogni evento collettivo organizzato dal Comune: l’esclusione di quel tratto della avenida cittadina da ogni evento di richiamo: "Nessun gruppo è transitato davanti alle attività di corso Umberto nord, di cui io faccio parte. Nella zona centrale della città, come sempre ad ogni evento, si attuano disposizioni diverse, impari, e nessuno si prende la responsabilità di tali decisioni". Anche quest’anno i gruppi e la festa si sono fermati al confine con via Duca degli Abruzzi e la Cerolini non ci sta: "Il deserto carnevalesco che ha caratterizzato la parte nord del corso è stato oggetto di confronto tra noi titolari delle attività e tutti abbiamo condiviso la constatazione che non ci sono state attrazioni. Mentre, una figura autorevole dell’amministrazione ha sostenuto che ci siamo sbagliati". "Trovo – aggiunge – di cattivo gusto mettere in dubbio la nostra osservazione anche perché la situazione era sotto gli occhi di noi tutti". Quindi una valutazione anche sui costi sostenuti dalla collettività per la festa e osserva che "per la cifra considerevole spesa il Carnevale si poteva fare in un’unica giornata coinvolgendo tutto il centro".

Lorena Cellini