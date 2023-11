I commercianti fanno squadra: ghirlande, presepi e abeti a Natale

Non soltanto i residenti, invitati a esporre presepi e ghirlande, ma anche i commercianti parteciperanno all’allestimento degli addobbi natalizi, con un alberello decorato. In Città alta, Pro loco e Sentinelle del mattino Aps, con il contributo di Atac (oltre al patrocinio del Comune e alla collaborazione con TdiC, Società operaia, circolo fotografico ‘Il Faro’, Contemporanea 2.0, Sted, Centro studi civitanovesi e Archeo club), hanno messo in piedi l’iniziativa ‘Ghirlandando-Civitanova alta La città dei presepi’, manifestazione illustrata domenica scorsa, nel corso di una conferenza pubblica all’Auditorium San Paolo. L’appuntamento ha visto la presenza di circa quaranta persone, tra cui gli assessori comunali Ermanno Carassai e Roberta Belletti. "Oltre all’appello rivolto agli abitanti del centro storico – spiega Giorgio Barbatelli, presidente delle Sentinelle del mattino Aps – ad esporre ghirlande e presepi alla porta, abbiamo coinvolto gli esercenti e, per una ventina di attività, il nostro gruppo di anziani sta già provvedendo all’installazione degli abeti". La differenza sta nell’unione di intenti, elemento di cui vanno orgogliosi gli stessi organizzatori, mentre, oltre "al fine ludico", l’obiettivo è vivere il presepe nel suo significato originario, "cioè la Mangiatoia dove Cristo è nato, tra i pastori, gli ultimi". Sul tema, è stato invitato a parlare Fra Mauro Scoccia, padre guardiano del Convento dei Frati cappuccini di Civitanova alta, che ha raccontato la nascita del ‘Presepe di Greccio’ di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni di distanza. "Tali creazioni – spiega Aldo Foresi della Pro loco – saranno presenti allo spazio Multimediale San Francesco, nella chiesa di Sant’Agostino, nell’ex liceo scientifico, a casa della famiglia Broglia e al convento dei Frati cappuccini".

Francesco Rossetti