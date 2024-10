I commercianti ricevuti in procura L'associazione Viviamo Civitanova si è incontrata con il procuratore Narbone per discutere della presenza di bande giovanili e della necessità di potenziare la videosorveglianza nel territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza e vivibilità. La collaborazione tra enti e imprese è fondamentale per contrastare la criminalità e migliorare la qualità della vita.