I commercianti uniscono le forze e fanno rete "Promozioni per rilanciare il centro storico"

I commercianti del centro storico di Tolentino fanno ancora più squadra, unendo le forze per un’iniziativa speciale: una promozione del 20% nei negozi per tutto il mese di giugno a partire da questo sabato (dopodomani). L’obiettivo: portare le persone a passeggiare per il cuore della città, a girare, fare shopping e creare movimento e vivacità. Oltre la ricostruzione post-sisma, che rende il centro un cantiere a cielo aperto con il procedere dei lavori, e oltre il maltempo, che ormai va avanti da tre settimane. Così l’associazione Tolentino Commercio Centro Storico, presieduta da Monica Fammilume, ha deciso di lanciare questa promozione (che può variare in base ai negozi) valida da dopodomani al primo luglio. Tante le proposte: abbigliamento, calzature, accessori, articoli per la casa, profumerie, ottica, tessili, cartolibreria, oreficerie ecc. "L’assortimento è vasto, per bambini e adulti, insomma per persone di tutte le età", specificano i negozianti, che dal terremoto, malgrado le difficoltà, i rincari e lo spopolamento fisiologico, non hanno mai mollato. Perché credono nel centro storico e vogliono continuare ad investire su di esso. "Vogliamo rilanciare il centro e far capire che le nostre attività sono vive", affermano con orgoglio.