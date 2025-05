I compensi della giunta costano 233mila euro

Nel 2024 ai civitanovesi è costato 233.092 euro il monte stipendi degli amministratori comunali. È la cifra riportata nel conto consuntivo appena approvato dalla giunta, e fotografa la spesa effettiva, comprensiva delle tasse, uscita dal bilancio. Riguarda l’indennità di carica che viene corrisposta al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale. Dal 2022 la legge di bilancio dello Stato ha disposto un sostanzioso aumento, che ha fatto quasi raddoppiare il costo degli inquilini di Palazzo Sforza, passato dai 131.576 euro del 2021 ai 233.092 del 2024.

Un premio che fa pensare, se messo a confronto con l’adeguamento degli stipendi dei lavoratori, sia nel settore pubblico che nel privato, che faticano a reggere l’impatto con il caro vita. Per gli amministratori, che sulle indennità pagano a loro volta le tasse e che cumulano il reddito di funzione a quello delle professioni che continuano svolgere, la somma percepita cambia a seconda che si tratti trone di Comuni più o meno popolosi, o di Province o Regioni. Lo Stato, per fare fronte al maggior esborso degli enti pubblici, ha previsto contributi a copertura della spesa e a Civitanova lo scorso anno sono stati assegnati 97.972 euro, somma che supera di 19.572 euro quella effettivamente sostenuta e dovrà essere restituita all’erario.

In otto percepiscono l’indennità e chi guadagna più di tutti (tenendo contro delle cifre lorde) è il sindaco Fabrizio Ciarapica, che nel 2024 ha portato a casa 38.270 euro, 18.028 più rispetto a tre anni prima, quando si era fermato a 20.242 euro. Quanto alla giunta comunale, il vice sindaco Claudio Morresi ha incassato 9.413 euro in più passando dai 18.841 euro del 2021 ai 28.254 del 2024. Sulle stesse cifre stanno anche gli assessori Giuseppe Cognigni, Ermanno Carassai, Roberta Belletti e Barbara Capponi che hanno introitato 26.082 euro ognuno rispetto ai 16.816 (+9.265 euro) del 2021. Invece l’assessore Francesco Caldaroni. Dato che lui non ha chiesto l’aspettativa per il suo lavoro, gli viene applicata la riduzione del compenso per l’attività politica: ha dunque ricevuto la metà della somma prevista, 13.041 euro (+ 4.632). Anche il presidente del consiglio comunale, Fausto Troiani, viene pagato per organizzare e gestire l’attività dell’aula: gli sono stati riconosciuti per questo, per effetto dell’aumento applicato dopo la legge di bilancio, 26.082 euro (+ 9.265 euro rispetto alla soma percepita in precedenza).

Lorena Cellini