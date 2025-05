I componenti della redazione

La nostra Redazione scolastica Sanzio anche quest’anno concorre al Campionato di giornalismo "Cronisti in Classe", che ci dà la possibilità di mettere in risalto il nostro Istituto pubblicando interviste a personaggi famosi del mondo dello sport e della cultura in genere.

Ecco le classi e gli alunni del secondo modulo della Redazione, che hanno realizzato questi articoli sulla campionessa Assunta Legnante: