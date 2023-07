"I Comuni di Visso e Ussita non danno i fondi per le gite dei nostri ragazzi"

"In un’interclasse di inizio anno si discuteva del programma delle gite esterne, rappresentando una disparità di trattamento fra i plessi che avrebbero utilizzato il pulmino della scuola e chi avrebbe utilizzato il bus della Contram (i Comuni di Visso e Ussita, sia per le attività che per il trasporto dei bimbi all’inizio e al termine delle lezioni, sono convenzionati con la società di gestione del trasporto locale)". I rappresentanti della scuola elementare di Visso (genitori) raccontano in una lettera la questione. "Questa condizione obbliga le famiglie a corrispondere un contributo per il pagamento delle gite che in altri plessi, dove il pulmino è fornito dal Comune, è gratuita – proseguono –. Per ovviare alla disparità le rappresentanti di classe, nel corso della riunione, si erano impegnate al reperimento dei fondi necessari. E avevano da subito contattato le amministrazioni dei Comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera richiedendo, formalmente, un contributo affinché anche i ragazzi del plesso di Visso avessero il bus pagato. Visso ha subito declinato la richiesta, giustificandola con il fatto che provvedeva a versare un contributo all’inizio dell’anno; Castelsantangelo ha accolto la richiesta (pur non avendo nessun bambino che frequenta le elementari), concedendo l’importo di 200 euro; Ussita ha dapprima promesso il contributo, ma poi non l’ha più erogato". I rappresentanti della scuola elementare di Visso vogliono così "ringraziare pubblicamente il Comune di Castelsantangelo sul Nera nella persona del sindaco Mauro Falcucci per l’impegno, la concretezza e disponibilità dimostrata per il sostegno dei ragazzi che frequentano la scuola". "Vogliamo poi informare la cittadinanza che, al di là del contributo economico, di un’entità del tutto irrilevante per l’economia di un Comune, la richiesta doveva rappresentare solamente un modo per dimostrare ai ragazzi vicinanza, sensibilità e buona volontà da parte delle amministrazioni locali. Un’occasione persa che acuisce quella disparità con altre realtà territorialmente vicine ma più attente alle problematiche della scuola".