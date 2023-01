I Comuni diventano "Polis" con nuovi sportelli digitali

di Diego Pierluigi

Gli uffici postali dei piccoli borghi si preparano a trasformarsi in "Case dei servizi digitali" dove un sportello unico di prossimità renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti. Questo grazie a "Polis", il progetto ideato da Poste Italiane, che ieri è stato presentato al Roma Convention Center "La Nuvola", alla presenza di oltre 5.000 sindaci dei territori interessati, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai vertici di Poste Italiane: l’ad Matteo Del Fante e la presidente Maria Bianca Farina. L’iniziativa, finanziata con 800 milioni di euro del Pnrr, darà un volto più "smart", tramite Totem e Atm, operativi 24 ore su 24, in cui cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e altri servizi, in aggiunta ai servizi postali, finanziari e assicurativi. I lavori di adeguamento tecnologico sono partiti: a oggi 40 uffici sono già pronti, con 230 cantieri aperti che diventeranno 1.500 entro fine 2023. Cinquanta i comuni interessati nella provincia di Macerata e alcuni dei primi cittadini hanno partecipato all’evento romano, come Mauro Romoli, sindaco di Pollenza: "Poste Italiane è una realtà capillare, specie nei paesi dell’entroterra. Tanti comuni hanno sofferto anche di un progressivo abbandono degli sportelli bancari; questo progetto può offrire dei servizi fondamentali ai cittadini, compresi i non digitalizzati". Dello stesso avviso Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto. "Permetterà di avvicinare ancor di più le istituzioni e il non far disperdere il tessuto di una comunità. Un ufficio postale trasformato, dove soprattutto gli anziani potranno ottenere documenti senza arrivare a Macerata o Ancona". "Recuperare servizi da mettere a disposizione della comunità, oggi è più che mai importante – ha aggiunto Giuliano Ciabocco, sindaco di San Ginesio –. Nel nostro entroterra martoriato dal sisma, abbinare modernità e sensibilizzazione è l’ideale per improntare un futuro tecnologicamente avanzato". Così anche il sindaco di Monte San Martino, Matteo Pompei: "E’ interessante questo progetto, riuscirebbe a sopperire alle difficoltà degli abitanti dei piccoli comuni nel raggiungere i grandi centri. Con un risparmio su tempo e spostamenti, aumentando così la vivibilità di un borgo e contrastando lo spopolamento". A rappresentare i 155 abitanti di Bolognola c’era la consigliera comunale Barbara Cacciolari. "E’ un grande passo interpretativo per il futuro delle aree interne che hanno necessità dei servizi di un ufficio Polis. Oltre a supportare la popolazione anziana, favorisce anche l’occupazione giovanile, se pensiamo allo smartworking".