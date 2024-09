I concerti di Appassionata: "Omaggio a Schumann"

La stagione autunnale di Appassionata prende il via a Macerata con un omaggio a uno dei più grandi compositori del romanticismo: Robert Schumann. Il ciclo di tre concerti, a partire da giovedì prossimo, in prima nazionale e in esclusiva per le Marche, è dedicato alla musica da camera di Schumann e rappresenta un inizio intenso e appassionato per una programmazione musicale che continuerà fino a dicembre con altri cinque appuntamenti.

I tre concerti dedicati a Schumann esploreranno le diverse sfaccettature del suo genio creativo, con esecuzioni d’eccezione affidate al Trio Hermes, ensemble riconosciuto a livello nazionale per la sua qualità interpretativa, affiancato da figure di spicco della scena musicale e musicologica italiana come Alberto Miodini, Pierpaolo Maurizzi, Cristiano Gualco, Simone Gramaglia, Mauro Masiero, Valerio Sebastiani e Luca Ciammarughi. La struttura di ogni serata – giovedì e venerdì dalle 21 nella sala Cesanelli dello Sferisterio e il 4 ottobre alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata –, divisa tra esecuzione musicale e divulgazione, mira a offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e arricchente. Attraverso la progressione cronologica dei brani scelti, si potrà osservare l’evoluzione stilistica e compositiva di Schumann, offrendo uno sguardo approfondito sul suo mondo musicale.

Per il ciclo Schumann, è possibile acquistare un biglietto unico per i tre concerti al prezzo di 20 euro (singolo concerto Sala Cesanelli intero 10 euro, teatro intero 15 euro). Per gli studenti, è prevista una speciale promozione: un abbonamento che dà accesso a sette concerti al prezzo agevolato di 20 euro. La stagione proseguirà poi fino al 12 dicembre con una serie di concerti che proporrà un viaggio emozionante attraverso epoche e stili musicali diversi: 26 ottobre Duo Massimino - Romunda Flauto e Chitarra, 17 novembre - Triskeles Saxophone Quartet, 29 novembre Duo Airaghi/Papadia Pianoforte, 12 dicembre Quartetto delle Marche e 27 dicembre il concerto di Natale con la Fisorchestra chiuderà la stagione.