"I concerti rischiano di offuscare la lirica, non si snaturi lo Sferisterio"

"L’amministrazione comunale mantenga ferma la vocazione alla lirica dello Sferisterio come prevalente su ogni altra iniziativa che pure, lodevolmente, si potrà organizzare nell’Arena". Lo chiedono i consiglieri del Partito democratico, Narciso Ricotta, Ninfa Contigiani, Maurizio Del Gobbo e Alessandro Marcolini con una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. Allo Sferisterio vengono sì svolte altre iniziative, "mai, però, sono state predominanti rispetto alla vocazione lirica – si legge –. Da anni allo Sferisterio si svolgono, a fine stagione estiva, anche dei concerti di musica pop, senza però far venire meno la centralità della stagione lirica". Quest’anno invece, si fa notare, sono in programma "ben otto concerti". Si tratta di The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garret, Mr. Rain, Robert Plant feat Suzi Dian, Madame e Massimo Ranieri. Il risultato, prosegue l’opposizione, è che così si ha "da una parte Sferisterio Live con un numero consistente di concerti e cantanti di elevata popolarità, dall’altra una stagione lirica che sotto la nuova direzione non ha creato con il territorio quell’entusiasmo delle precedenti gestioni (Micheli e Minghetti)". Per il Pd "si rischia di mettere in concorrenza i due eventi (stagione lirica e Sferisterio Live)". Tutto ciò "non fa altro che penalizzare" entrambe le iniziative, con il pericolo "più grave di offuscare la vocazione alla lirica dello Sferisterio. C’è il serio rischio di snaturare la vocazione dell’Arena alla lirica in favore di altri generi di rappresentazioni". Non è tutto. "Sulla stagione lirica – incalzano i consiglieri Pd –, la città investe ingenti somme di denaro per promuoverla e realizzarla, mentre i concerti di Sferisterio Live, pur attirando numerose persone in città, non lasciano nulla all’Associazione Sferisterio perché gli organizzatori, che ricevono in uso la bellissima Arena, rimborsano solo le spese di gestione e apertura del monumento, tenendo per sé tutto il resto degli incassi dei concerti". Per tutti questi motivi, "sarebbe opportuno fare una riflessione sulla vocazione futura dello Sferisterio", una riflessione "necessaria prima che le cose cambino nei fatti senza un confronto preventivo", concludono i consiglieri Pd.

Chiara Gabrielli