"I confini infiniti della poesia". Maratona di incontri a San Ginesio

La poesia è protagonista a San Ginesio con MarcheStorie. Continua il programma promosso dal Comune e dall’associazione culturale "San Ginesio" per "I confini infiniti della poesia", nell’ambito del festival targato Regione e Amat. Oggi – con replica il 7 e il 14 settembre –, alle 17 alla biblioteca per ragazzi di via Capocastello, "Tra le righe" presenta "Pensieri, giochi e poesie": incontri, letture, laboratori creativi di poesia per bambini.

Domani (e poi anche l’8 e il 15), alle 10 e alle 17 con ritrovo al Loggiato dei Lumi di via Matteotti, sarà la volta di "Passeggiando per il Borgo", passeggiate culturali e visite guidate nel borgo a cura dello Iat e della Pro Loco San Ginesio. Domani, la domenica successiva e sabato 14 settembre, alle 17, il Belvedere "Monti Azzurri" (la terrazza panoramica della residenza municipale) farà da scenario a "Poesia in libertà", ovvero incontri pubblici di lettura, reading di poesia di vari poeti e poetesse marchigiani e non solo. Questi i nomi dei partecipanti di domani: Gessica Giorgetti, Gianni Marcantoni, Piero Tordelli, Anna Carpineti, Rita Angelelli, Roberto Marconi, Cinzia Canale, Augusta Tomassini, Giorgio Olori, Leila Falà, Alessandra Bloise Diana e Davide Pedini.

Alcuni di loro torneranno anche negli appuntamenti successivi, a cui si aggiungeranno nuovi nom: domenica 8 Gessica Giorgetti, Piero Tordelli, Anna Carpineti, Silvia Gelosi, Giuseppe Settanni, Martina Belelli, Rita Angelelli, Roberto Marconi, Cinzia Canale, Rossella Frollà, Giorgio Olori, Laura Cesetti, Graziano Ferroni, Mauro Barbetti e Marcello Lambertucci. Invece sabato 14: Riccardo Amicuzzi, Piero Tordelli, Anna Carpineti, Lucia Nardi Luna, Rita Angelelli, Roberto Marconi, Cinzia Canale, Giorgio Olori, Zeudi Zacconi, Leila Falà, Silvia Raccichini, Laura Cesetti, Graziano Ferroni, Edoardo Frustaci e Diego Tancredi. Sabato 7 settembre, alle 21.30 all’auditorium Sant’Agostino, ci sarà lo spettacolo di poesia e musica "Da Leopardi a Leopardi - L’intensità umana della poesia" con Piero Piccioni, voce recitante, Luigino Pallotta (fisarmonica), Tony Felicioli (flauto e sax soprano) e Marco Ravich - F.o.r.a.r.t. - riprese e creazioni video.

La direzione artistica è di Rita Bompadre e Matteo Marangoni. Finale domenica 15 settembre alle 17.30 al complesso monumentale SS. Tommaso e Barnaba, dove l’associazione culturale "San Ginesio" e Congerie presentano "La poesia è viva", lectio magistralis con il poeta Giorgiomaria Cornelio. Ingresso libero. Info 3406657356, 3394248865.