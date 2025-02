I consigli di Tosi per una buona alimentazione del cane

Emanuele Tosi, medico veterinario, presenterà oggi alle 17.30 al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova il suo libro "In bocca al cane". Con lui ci saranno l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il prefatore Andrea Spaterna e il presidente dell’Ordine dei medici maceratese Giovanni Cervigni. Modera il giornalista Marco Chiatti. Il libro intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’educazione alimentare e comportamentale dei proprietari di cani. L’autore vuole colmare un vuoto e rivoluzionare il modo in cui ci approcciamo all’alimentazione del cane, trattandola finalmente come una scienza, al pari della nutrizione umana; Tosi (foto) analizza con rigore scientifico tutti gli elementi essenziali per garantire al cane una dieta equilibrata e adatta ai suoi bisogni.