I conti degli automobilisti La benzina alle stelle, ora torna il metano "Il pieno fa meno paura"

di Lorenzo Fava

Il prezzo del metano è tornato sotto controllo. Quando circa un anno fa l’offerta era diventata esageratamente inferiore alla domanda, per un’elementare legge di mercato il prezzo al chilo del carburante si era fatto insostenibile: a quel punto, era diventato più conveniente alimentare le auto a benzina che non a metano. Si erano toccati, nei distributori di metano del maceratese, picchi di 3,890 euro al chilo. Il metano per le vetture, gas naturale che è sostanzialmente quello che viene usato per i riscaldamenti e le cucine, era rincarato di oltre il 250% rispetto ai livelli minimi. Nel 2020, con la pandemia che aveva fortemente ridotto il traffico stradale, si era arrivati sotto l’euro al chilo. Le conseguenze del conflitto russo ucraino e il trend del mercato, un anno fa, avevano portato il prezzo alle stelle, con diversi distributori costretti a tenere chiuso. Oggi la situazione sembra essersi assestata, e con i prezzi della benzina che sfiorano i due euro (al servito sia arriva anche sopra questa quota), il metano è tornato a essere conveniente . Girando per i distributori della zona, i prezzi si allineano poco sotto alla media regionale, esposta per legge dal primo agosto: nelle Marche ieri si era a 1,365 eurokg. Al Q8 sulla Carrareccia, tra Sforzacosta e Piediripa, si è a 1,289, a Valle Cascia 1,299, a Fontenoce 1,198 e alla Pieve 1,299. La leggera differenza con il prezzo medio regionale si spiega col fatto che incidono i costi registrati in autostrada, di norma più elevati.

"Con il Covid le auto giravano meno. Un anno fa con le conseguenze del conflitto, e buona parte del gas che arrivava dalla Russia, per le regole del libero mercato il prezzo si era vertiginosamente alzato – racconta Andrea, del distributore di Valle Cascia –, ad agosto 2022 avevamo toccato i 3,299 eurokg. A livello regionale, peggio era andata alle zone dell’anconetano e del pesarese, dove le punte avevano toccato i 5 euro". "Fra settembre e ottobre dello scorso anno qui eravamo a quota 2,600", ricorda Eugenio Filipponi, del distributore di Fontenoce, sulla strada che da Sambucheto va verso la costa. Quando a comandare il mercato sono manovre internazionali dettate dai conflitti in atto, se non da farraginose speculazioni, almeno per ora chi ha un’auto a metano può stare un po’ più tranquillo. E niente non è.