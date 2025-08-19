I conti della sanità. Ricorsi dei dipendenti e infortuni sul lavoro. Nuova tegola sull’Ast

Si è riservata di ricorrere in appello, ma intanto l’Ast ha dovuto disporre il pagamento di 34.699,40 euro a C. E., già dipendente dell’Azienda, che si è rivolto al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna dell’ente al pagamento in suo favore dell’importo di 28.176,72 o delle diverse somme risultanti in corso di causa, "a titolo di ferie arretrate non fruite", nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna al versamento di spese, diritti ed onorari di causa. L’Ast si era costituita in giudizio, ma lo scorso 15 maggio, il tribunale, con la sentenza n. 104, ha accertato "il diritto della ricorrente", condannando la stessa Ast a pagare in suo favore 27.612,79, oltre interessi a decorrere dal 20 dicembre 2021, al pagamento di tre quarti delle spese di lite, tre quarti liquidati in 3.532,75 euro per compenso professionale, 259 euro per rimborso delle spese vive sostenute, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.

In un’altra vertenza, V.D. si è rivolta al tribunale di Macerata perché disponesse in suo favore la riapertura del termine scaduto il 30 novembre 2024 affinché potesse partecipare alla selezione per l’incarico di direttore facente funzioni della direzione medica di Presidio Ospedaliero Unico, attribuito ad altro dirigente, chiedendo l’annullamento del provvedimento anche perché non comunicato alla ricorrente. Il tribunale ha ordinato all’Ast di riaprire il termine affinché la ricorrente potesse partecipare alla selezione, disponendo il rimborso delle spese legali in favore di quest’ultima, per un importo complessivo di 2.188,68 euro. Nel frattempo l’Ast ha riaperto i termini per la partecipazione alla selezione.

Un altro ricorso contro l’Azienda sanitaria è stato presentato da C. R. che vuole restare al lavoro fino al compimento del 70esimo anno di età. Il tribunale, con una ordinanza, ha stabilito che l’Azienda mantenga il ricorrente in servizio nella attuale funzione ricoperta in via alternativa o fino al compimento del di lui 70esimo anno di età, fino all’esito del bando di selezione del nuovo dirigente, condannandola a rimborsare le spese legali per un importo di 2.334 euro. In base all’ordinanza l’Ast ha disposto il mantenimento in servizio del ricorrente fino alla concreta variazione della struttura cui il medesimo è preposto, sulla base della nuova organizzazione prevista dall’Atto Aziendale, prossimo alla definitiva approvazione.

Un’altra situazione si è invece composta con un procedimento di conciliazione tra le parti. M. G., dipendente dell’Azienda, quale collaboratore professionale sanitario infermiere, si è rivolto al tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, affinché accertasse la responsabilità dell’Ast del danno non patrimoniale patito in conseguenza di un infortunio sul lavoro, chiedendo che la stessa fosse condannata a pagargli un risarcimento di 9.983,50 euro. Nel corso del giudizio sono intervenute trattative tra il ricorrente e l’Azienda al termine delle quali si è giunti a una conciliazione giudiziale: l’Ast, pur senza riconoscimento alcuno, solo pro bono pacis, verserà al ricorrente 3mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.