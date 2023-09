I conti della sosta non tornano. Nuovi aumenti per i parcheggi blu

Dopo la stangata dell’anno scorso nei parcheggi blu gestiti dall’Apm, arriva un’altra brutta notizia per gli automobilisti maceratesi. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via libera a una serie di aumenti delle tariffe per la sosta negli spazi gestiti dall’Impresa Servizi Generali srl. Si tratta cioè del parcheggio "Centrale" di via Armaroli e degli stalli a raso lungo la stessa via Armaroli, a Rampa Zara e in viale Leopardi. Il ritocco è di venti centesimi l’ora: da 1,20 a 1,40 euro, il 16,6% in più. La decisione è dovuta – si legge nella delibera di giunta – al "sensibile incremento dei costi operativi complessivi di gestione ordinaria a carico del gestore". Colpa, insomma, del carovita che sta colpendo tutti i settori dell’economia. Nel caso dell’Impresa Servizi Generali, la situazione è stata complicata prima dall’emergenza Covid, poi da una serie di scelte dell’amministrazione in materia di sosta, che hanno fatto calare il numero delle auto parcheggiata negli spazi in concessione al privato. In particolare, hanno pesato – così si legge nella delibera – l’apertura della zona a traffico limitato, la creazione di 21 stalli di sosta in piazza della Libertà, la rimozione del divieto di sosta sul lato destro di Rampa Zara dopo le 21, la mezz’ora di sosta gratuita nei corsi Cavour e Cairoli e i parcheggi in piazza Vittorio Veneto. Insomma, gli introiti sono calati sensibilmente, e ora si mette mano alle tariffe. Nel silo di via Armaroli (dalle 7 alle 21), la tariffa per i primi trenta minuti resta a 70 centesimi, mentre sale da 1,20 a 1,40 euro per un’ora o frazione. Dalle 21 alle 7, si passa invece da 50 a 80 centesimi l’ora. Sempre in struttura, scende da 21,80 a 15 euro la tariffa forfettaria giornaliera. Nei parcheggi a raso, invece, il minimo pagabile sale da 30 a 40 centesimi (+33%), mentre la tariffa oraria da 1,20 a 1,40 euro.