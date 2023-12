I conti dell’assessore Piccioni: "Ereditato un Comune con i debiti"

Monitoraggio delle spese, attenzione alla ricerca di risparmi per la gestione delle utenze, rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti e monitoraggio delle società partecipate. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessorato al Bilancio e alle Società partecipate, guidato da Oriana Piccioni che ha tracciato il bilancio di fine anno. "Dopo 20 anni di amministrazione di sinistra, abbiamo ereditato una situazione che rappresentava un notevole indebitamento – ha commentato l’assessore –. Sul fronte delle società partecipate l’amministrazione Parcaroli ha trovato una situazione di stallo in diverse società in liquidazione. Il rendiconto 2022 è stato approvato con un importante avanzo in parte corrente di 1.951.000 euro dovuto in parte al minore accantonamento per la controversia con Nuova via Trento e in parte per la più efficace gestione dei residui. L’avanzo è stato utilizzato per aggiornare gli stanziamenti per utenze (500mila euro) tramite un accantonamento e in parte per la copertura dei debiti fuori bilancio emersi dopo gli eventi alluvionali di giugno 2023. Nel 2023 sono stati approvati la variazione di bilancio di previsione – 3 milioni di euro – e il piano delle opere pubbliche a seguito della conferma della sospensione dei mutui nella zona del cratere; il rendiconto 2022 con avanzo di 1.951.484 euro, di cui 500mila euro accantonati per le utenze. Sono state poi approvate la rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti relativi al Credito Sportivo di cui 378.000 euro utilizzati per il 2023 per la manutenzione straordinaria delle strade e la cura del verde e 377.000 euro utilizzabili per il 2024; la variazione di bilancio 2023 di oltre 20 milioni di euro con utilizzo di avanzo in parte corrente per il reddito di civiltà e un avanzo in conto capitale per le manutenzioni straordinarie di 776mila euro e la delibera di lavori di somma urgenza in seguito alle piogge di maggio e all’alluvione di giugno per 100.380 euro come debito fuori bilancio, per il quale è stato utilizzato l’avanzo libero del Rendiconto 2022. A fine ottobre è stata approvata, inoltre, la variazione di bilancio di circa 7 milioni di euro riguardante nuove risorse provenienti dallo Stato per i servizi dell’Ambito 15 (3,7 milioni di euro) e per integrazione di finanziamenti per i seguenti interventi: centro fiere di Villa Potenza (800mila euro), piscina (500mila euro) e Magazzini Rossini (200mila euro) per far fronte all’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione.