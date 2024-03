I conti di Oculistica sotto la lente. Ispezionate 350 cartelle cliniche. L’Ast: "Soltanto normali controlli"

Circa tre settimane fa, il collegio dei revisori dell’Ast 3 di Macerata (composto da tre persone) ha effettuato una visita di controllo nel reparto di Oculistica dell’ospedale di San Severino. Sono state analizzate circa 350 cartelle cliniche inerenti all’attività chirurgica, in particolare agli interventi contro il glaucoma, attuati attraverso il posizionamento di uno stent, e i relativi costi che questo comporta.

Una procedura che nell’ospedale settempedano vanta numeri molto elevati, grazie al fatto che l’elevata professionalità del direttore, Vincenzo Ramovecchi, un’autorità nazionale in materia, e dei suoi collaboratori, attira nella nostra provincia pazienti provenienti da tutta Italia. Non solo dalle altre province marchigiane, ma anche dall’Abruzzo, dalla Puglia, dall’Umbria e da altre regioni: una mobilità attiva che fa bene anche all’Ast. Proprio per questo il fatto non è passato inosservato, e ha destato qualche preoccupazione, alimentando anche oscuri scenari futuri sul reparto e sullo stesso ospedale. Del resto non risulta che negli anni passati, almeno quelli più recenti, ci siano state visite analoghe e, dunque, c’è chi si è chiesto se fosse accaduto qualcosa di particolare.

"Non capisco lo stupore e, ancor meno la preoccupazione, visto che si tratta di ordinarie attività di controllo che rientrano tra le prerogative del collegio sindacale svolte nell’ambito della funzionalità dell’Azienda, e che è giusto fare", afferma Marco Ricci, direttore generale dell’Ast 3. "Vale la pena ricordare – prosegue il dg – che la struttura dell’Ast si articola in tre parti: il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Quest’ultimo è indipendente e ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile dell’Ast, compiti che svolge in assoluta autonomia, come prevedono le norme, non potrebbe essere diversamente".

A sostegno delle sue rassicurazioni, Ricci evidenzia come le attività di controllo, che decidono i revisori ("non certo il direttore dell’Ast"), si svolgono continuamente e in diverse direzioni. "Ultimamente, ad esempio, in piena autonomia del collegio, sono stati fatti controlli in una farmacia di Macerata, e anche nella cassa economale di Civitanova, quindi non solo a San Severino", evidenzia Ricci. "Peraltro – conclude – al momento né per il reparto di Oculistica di San Severino, né per gli altri casi mi è giunto alcun rilievo. Quindi, se non ci saranno fatti nuovi, vuol dire che tutto è a posto".