I contrari alla carica del biciplan: "Raccolta firme tra i cittadini"

"I residenti e i commercianti sono quasi tutti a sfavore del biciplan, quindi proponiamo al Comune di organizzare una raccolta firme per capire a quante persone sta realmente bene il nuovo piano della mobilità ciclabile che vuole attuare". Anche Maria Grazia Nalmodi, capogruppo di minoranza con ’Porto Recanati 21-16’, dice la sua sull’ormai tanto discusso biciplan, presentato mesi fa dall’Amministrazione comunale. Ed è anzi alquanto scettica sull’argomento. "Abbiamo chiesto in quanto opposizione tutta la documentazione con le recenti modifiche apportate al progetto, ma ancora non ci è arrivato nulla: la celerità non è il punto forte della giunta – osserva Nalmodi –. Vogliamo fare delle proposte alternative visionando le carte, perché il biciplan intaccherà fortemente la viabilità delle auto e dei pedoni. E poi quello che gli amministratori ci hanno detto, non è uguale a quanto invece ci viene raccontato dai cittadini. Perciò o si faccia prima la raccolta firme – sostiene Nalmodi –, oppure un referendum come proposto dall’ex consigliere comunale, Michele Bianchi. A nostro avviso, l’Amministrazione dovrebbe sfruttare il lungomare per le bici. Tra l’altro rimane il grosso problema dei parcheggi, che si evidenzia già nei weekend invernali quando vengono molti visitatori in città".

Al coro delle critiche si aggiunge l’altro consigliere di ’Porto Recanati 21-26’, Alessandro Rovazzani. "Faccio notare che nel Dup (Documento unico di programmazione), la maggioranza ha previsto circa dieci interventi fra le opere pubbliche – afferma lui –. Ma contesto che per la manutenzione dei pennelli di scogli a Scossicci (sui 200mila euro) è stata sottoscritta la convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche. E oggi il timore è che, malgrado l’urgenza, i lavori probabilmente ci saranno dopo l’estate. Mentre per l’intervento delle nuove scogliere a nord del paese – sottolinea di nuovo -, che vede sempre un accordo con il Provveditorato, la giunta non ha tuttora il cronoprogramma. Non solo: gli amministratori hanno vincolato a dicembre (con delle determine) tre milioni di euro, per opere non realizzate o svolte parzialmente".