I controlli della polizia. Arriva il reparto cinofili

Controlli con il reparto cinofili in centro storico e ai giardini Diaz. Il servizio, con poliziotti in borghese e in uniforme, è stato disposto dalla Questura di Macerata e ha permesso di identificare 55 persone e sottoporre a controllo 11 veicoli. Ai giardini Diaz è stato rintracciato un cittadino del Bangladesh che vive a Tolentino sul quale gravava un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di un’altra provincia per aver abbandonato senza la preventiva autorizzazione la struttura di accoglienza dov’era collocato. Sottoposto a controllo anche un minore di nazionalità afghana privo di documenti che, una volta identificato, è stato affidato al padre. In centro storico, in collaborazione con la polizia locale, controllati alcuni locali risultati in regola sotto il profilo amministrativo. Nella circostanza, l’unità cinofila antidroga ha rinvenuto a terra un involucro contenente alcuni grammi di hashish, verosimilmente abbandonato da un avventore alla vista della polizia. Sono stati accompagnati in Questura per identificazione due soggetti extracomunitari privi di documenti, risultati in regola con le norme relative al soggiorno in Italia. Nel corso del servizio sono state controllate le zone di corso Cairoli, dello Sferisterio, il parcheggio "Paladini", la stazione ferroviaria e le vie limitrofe.