I controlli di Ferragosto Multe per tremila euro

Controlli a tutto campo per la sicurezza delle strade, nelle giornate del ponte di Ferragosto, da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. In totale, per le violazioni riscontrate sono state fatte multe per tremila euro e tre patenti sono state ritirate a chi si era messo al volante dopo uno o due brindisi di troppo. Nel corso di questi servizi straordinari di vigilanza, lungo le strade principali e i luoghi più frequentati di Macerata e dintorni, le pattuglie hanno controllato 163 persone e 97 veicoli. Tra le violazioni principali al codice della strada ci sono state il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la guida con telefono cellulare; in tutto sono scattate multe per tremila euro, e sono stati decurtati 30 punti agli automobilisti sanzionati.

La notte del 12 agosto a Macerata i militari del Nucleo radiomobile, lungo viale Puccinotti hanno sorpreso un 25enne di nazionalità marocchina che era al volante in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta al fatto di aver bevuto troppi alcolici. Difatti il controllo effettuato con l’etilometro della pattuglia ha fatto rilevare un tasso alcolemico pari a 1,58, più del triplo rispetto alla soglia limite. La patente è stata ritirata e il ragazzo è stato denunciato alla procura per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è toccata ad una studentessa 27enne di Macerata: la notte del 14 agosto, in corso Cavour, è stata controllata dai carabinieri del Radiomobile e sottoposta ad accertamento con l’etilometro. Il responso è stato di un valore alcolemico pari a 1,24, superiore di oltre la metà il limite stabilito dalla legge. Per lei è stato disposto il ritiro della patente di guida per i successivi adempimenti amministrativi, e anche per lei è arrivata la denuncia alla procura. A Pollenza invece i carabinieri hanno arrestato un 44enne italiano. L’uomo, pregiudicato, era destinatario di un provvedimento che dispone la carcerazione emesso dalla procura generale di Ancona, perché condannato per spaccio di stupefacenti e in diverse occasioni non ha rispettato i fogli di via obbligatori emessi per lui. I militari dunque lo hanno rintracciato, gli hanno notificato il provvedimento e lo hanno accompagnato al carcere di Fermo. I carabinieri di Cingoli e di Appignano hanno invece segnalato alla prefettura di Macerata due ragazzi di 22 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine: sono stati sorpresi a fumare una sigaretta contenente marijuana. Ora per loro arriveranno le sanzioni amministrative previste per chi fa uso di sostanze stupefacenti.