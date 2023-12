I controlli di Natale. Ubriachi al volante, quattro automobilisti salutano la patente

Ubriachi al punto da barcollare e con la patente revocata, non si sono fatti scrupoli a mettersi al volante. E purtroppo in qualche caso hanno provocato anche incidenti. Ma sono finiti nella rete dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Macerata. Questi giorni di feste hanno richiesto un impegno extra ai militari, impegnati su più fronti per garantire sicurezza e legalità. Sul fronte della sicurezza stradale, in particolare, il bilancio è stato di quattro automobilisti denunciati perché sorpresi a guidare in stato di ebbrezza alcolica.

I primi due sono stati fermati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile la notte del 22 dicembre, per le vie della città in due diverse circostanze. A insospettire i carabinieri era stata la condotta di guida incerta degli automobilisti. I dubbi si sono trasformati in certezze quando i due, un 42enne residente a Macerata e un 25enne di Pollenza, sono scesi dalle auto senza riuscire a nascondere l’andatura barcollante. L’etilometro ha dato la conferma definitiva ai sospetti, evidenziando in un caso un tasso alcolemico pari a 1,73 grammi/litro, quasi il triplo rispetto alla soglia limite, mentre nell’altro caso il tasso era pari a 1,14. Le loro condotte incaute sono state segnalate alla procura e alla prefettura, per i provvedimenti amministrativi. Il 42enne è stato anche denunciato perché si era messo al volante di un veicolo pur avendo la patente revocata. Stessa sorte poi è capitata ad un operaio di 40anni di origini peruviane ma residente da parecchi anni a Macerata. Coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza feriti, la sera della vigilia di Natale in via Spalato, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33. Anche lui è stato segnalato alla prefettura per i provvedimenti amministrativi, oltre alla denuncia alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza.

L’ultimo ad incappare nei controlli dei carabinieri è stato un 52enne residente in un comune dell’alto maceratese. Fermato durante un controllo a Corridonia, alla guida della sua Volkswagen Polo, l’uomo presentava i classici sintomi di chi ha esagerato con i brindisi. L’etilometro ha rilevato un tasso tasso pari a 1,20 grammi/litro. È stato quindi denunciato alla procura, per la guida in stato di ebrezza, e la sua patente è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa. I servizi sono stati effettuati dai militari della sezione Radiomobile del Nucleo operativo.