I controlli sul sottopasso allagato: "L’acqua? È arrivata dalle mura"

Una fessurazione ai piedi delle mura è la responsabile dell’ennesimo allagamento nel sottopasso di Porta Montana. Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, affidando alcuni aggiornamenti sulla vicenda a Facebook come già aveva fatto nei giorni scorsi, per assumersi la responsabilità dei lavori e accettare le critiche. Dopo l’inaugurazione in pompa magna, infatti, nel sottopasso erano tornate acqua e infiltrazioni.

"I tecnici dell’ufficio hanno eseguito delle prove di allagamento con l’autobotte – scrive l’assessore Marchiori –, e in tutte le aree oggetto di intervento di restauro non sono state rilevate infiltrazioni. Invece è stata trovata una fessurazione ai piedi delle mura castellane che, alla prova, ha determinato la fuoriusciva di acqua "a catinelle" nel sottopasso. Con tutta probabilità questa è la causa principale dei recenti fenomeni. Alcune considerazioni ora le voglio fare. L’impresa, a scanso di equivoci, ha lavorato a regola d’arte. Sulla proprietà privata (un terrazzo sopra l’ingresso da via Convitto) da dove provenivano le precedenti infiltrazioni, sono stati fatti dei ripristini localizzati, senza smantellare il piano di calpestio. La cautela e il buon senso dell’Ufficio tecnico ci hanno fatto risparmiare soldi, poi magari in futuro si farà lo stesso ma, intanto, ringrazio il proprietario che si era comunque dichiarato disponibile a compartecipare alla spesa. Non è stato sperperato un euro di denaro pubblico e anche questo ripristino verrà fatto dai nostri bravi operai".

Fin qui, gli aspetti tecnici della vicenda. "Ma c’è una cosa che vale più d’ogni altra – prosegue il post –: l’amore che tanti maceratesi hanno mostrato per la città, sia su questo social che con tanti messaggi privati. Il titolare di una impresa edile si è perfino messo a disposizione gratuitamente per aiutarci. Li ringrazio di cuore uno ad uno – conclude l’assessore Marchiori –, questa è la città vera che si dichiara presente anche nelle piccole difficoltà".