I cori Junior e Young Voice sul palco del CaterRaduno

Nei giorni scorsi, i ragazzi di Potenza Picena sono stati protagonisti sopra al grande palco di Rai Radio2, nel corso del CaterRaduno 2023, una manifestazione di caratura nazionale andata in scena a Pesaro. Il coro di voci bianche Junior Voice ed il coro giovanile Young Voice, entrambi preparati dalla maestra Loredana Giacobbi dell’Accademia popolare di musica "Bruno Mugellini", si sono esibiti insieme al coro di Mani Bianche LiberaMusica di Pesaro (anch’esso diretto da Giacobbi) e al coro voci bianche di Rimini (diretto dalla maestra Elvira Massani). E hanno così intonato il "Canto grande per la legalità" con Don Luigi Ciotti dell’associazione Libera contro le mafie. L’iniziativa è stata presentata in diretta radiofonica da Massimo Cirri e Sara Zambotti. Il concerto, che si è svolto in piazza del Popolo, ha visto i nostri ragazzi esibirsi in canti tradizionali internazionali e con i Modena City Rambles nella canzone "I Cento Passi", accompagnati dall’orchestra internazionale Sinopoli Junior e dall’orchestra LiberaMusica magistralmente diretti dal maestro José Ángel Salazar Marín. Un’occasione che ha visto riuniti sotto più di 100 ragazzi.