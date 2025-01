I crossisti master a Potenza Picena

Epifania a Potenza Picena per i ciclocrossisti master, chiamati al primo impegno annuale della Fertesino Cross Cup. Sull’anello di San Girio, ottava tappa del circuito interregionale (valida anche quale seconda prova del Campionato Marche – Abruzzo). Due le bandierine abbassate (alle 9.30 e alle 10.15) nel Ciclodromo ‘Marzio Rinaldoni’, per l’allestimento tecnico della Scuola di Ciclismo Potentia – Rinascita, affiancata dall’Acsi Macerata. Ecco i leader di categoria. Donne A: Mery Guerrini (HG Cycling Team), Donne B: Cinzia Zacconi (Mario Pupilli), Debuttanti: Michele Viozzi (Mario Pupilli), Elite Sport: Michele Perozzi (Bike Racing Team), Master 1: Luca Bonifazi (Mario Pupilli), Master 2: Sabino Giovine (100% Bike), Master 3: Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club), Master 4: Giuseppe Paolino (U.C. Petrignano), Master 5: Massimo Viozzi (Mario Pupilli), Master 6: Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team), Master 7: Carlo Tudico (Pro Life Racing Team), Master 8: Giulio Conti (Polisportiva Belmontese), Master 8 Plus: Adamo Re (Bike Racing Team).