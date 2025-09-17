I dannati di via dei Velini: "Disagi infiniti con i lavori, ci sentiamo presi in giro"

"Ci sentiamo presi in giro, questi continui ritardi ci penalizzano" Così i commercianti di via dei Velini a Macerata, dove da tempo si sta lavorando per allargare la carreggiata, mettere l’illuminazione e costruire un nuovo marciapiede. Ma la riapertura completa della strada, nel corso dei mesi di cantiere, è stata più volte posticipata. I lavori sono iniziati nell’estate del 2024 e ora la strada è percorribile solo in salita, da Villa Potenza verso Macerata. Lungo la via, a monte, sono numerose le attività commerciali: tutte stanno subendo una danno sia a livello logistico che, soprattutto, a livello economico.

Alcuni commercianti raccontano i disagi: "La chiusura di via dei Velini per noi è un danno importante. Il lavoro è molto diminuito, questi continui posticipi della riapertura in entrambi i sensi sono una presa in giro – esclama il titolare della braceria Tiffany, Maurizio Pierucci –. Il Comune avrebbe dovuto scontare la Tari, ma ad ogni modo il denaro che perdiamo è molto di più. Le persone si disabituano a passare qui, il denaro perso è molto. Il Comune ne prende per fare feste – aggiunge Pierucci – ma per noi di Via dei Velini non fa nulla". Anche Margherita Bragoni, del negozio vicino, Mondo animale, è dello stesso avviso, e racconta che "ci era stato detto che i lavori sarebbero durati meno di un anno, ma il termine è scaduto da tempo. La viabilità sarebbe dovuta essere stata completamente ripristinata da un pezzo. Non so se i miei guadagni calati siano imputabili solo a questo; noi che siamo nella parte alta della via siamo quasi fortunati rispetto a chi è più a valle. Le agevolazioni sono state ridicole, anche togliendoci la Tari per tre mesi la cifra che si risparmierebbe è irrisoria, poche decine di euro". In via dei Velini c’è, da pochi mesi, anche un Compro Oro, aperto quando il cantiere era già cominciato, ma Valentina Lodico racconta che "abbiamo molti clienti che vengono da valle. Abbiamo aperto a febbraio, non posso fare un confronto col passato ma i nostri clienti si lamentano. Dopo essere stati qui non riescono a riscendere, sono costretti a fare in auto un lungo giro. Il disagio c’è, la strada si allunga di chilometri, senza contare le code nelle ore di punta. Io stessa sono disincentivata a dirigermi in quella direzione per andare verso la zona commerciale a Piane di Potenza, ad esempio". Anche Marco Alessandrini, che ha aperto un ristorante macrobiotico lungo via dei Velini, spiega che "i proprietari dei negozi qui vicino sono arrabbiati. Io ho aperto a giugno, quando la strada era già chiusa, ma se la via riaprisse avrei molta più visibilità. Al cantiere si lavora per un marciapiede, non mi sembra una cosa che vale un disagio di questo tipo. Le tempistiche si stanno allungando troppo, sono lavori portano più scompensi che miglioramenti".

Alla farmacia Velini Rita Tortolini racconta che "i clienti si lamentano, per noi è penalizzante. Siamo una farmacia nuova, abbiamo aperto nel 2019, ed eravamo in crescita, poi varie vicissitudini di cui questa chiusura è l’ultima". Il collega Enrico Vitanzi invece racconta, rispetto alla difficile logistica, che "venendo da Appignano, 15 chilometri da qui, i tempi di percorrenza sono fino ad un’ora. La strada alternativa per scendere a valle, via Due Fonti, è rovinata e trafficata, e si possono trovare incidenti o camion bloccati. Prima finiscono questi lavori e meglio è".