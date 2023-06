I danni del maltempo Conto da 100mila euro per i primi interventi "Ora il governo ci aiuti"

di Chiara Gabrielli

Ammontano a oltre 100mila euro i lavori di somma urgenza seguiti all’alluvione che ha causato danni nelle frazioni. A Sforzacosta e Villa Potenza i cittadini si sono trovati con i garage, le cantine e i giardini sott’acqua, e in qualche caso l’acqua ha travolto anche le abitazioni. Mentre a Villa Potenza i problemi non erano dovuti a fossi comunali, a Sforzacosta il discorso è diverso: per fosso Narducci spesi 22.500 euro, per fosso Valteia 35.800 e per la sistemazione della strada di accesso al canile comunale 24mila (con l’Iva in totale si arriva a 100mila euro).

"Stiamo preparando delle schede per la stima dei danni, che poi i cittadini potranno scaricare dal sito del Comune – spiega l’assessore alla Protezione civile, Paolo Renna –, ci scusiamo per il ritardo ma intanto abbiamo lavorato ad altre schede per la somma urgenza. Stiamo ancora aspettando una risposta alla richiesta dello stato di emergenza", deve arrivare dal governo, "ci vuole un po’ perché è arrivata da tanti Comuni, è in fase di valutazione, solo allora conosceremo le modalità di risarcimento e quindi sapremo come muoverci". Bisogna anche capire se ci sarà un riconoscimento danni solo per il ripristino momentaneo oppure per la messa in sicurezza del territorio, c’è parecchia differenza". Oggi si discuterà dell’argomento in Consiglio. "La spesa sarà con variazione di bilancio, non era certo possibile ipotizzarla prima – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Marchiori –. Per fortuna la scuola Liviabellla non ha riportato danni strutturali, mentre i locali sottoterra (che erano stati completamente inondati dal fango) saranno puliti e ritinteggiati, penso che dopo l’estate saranno pronti e potranno essere riconsegnati alle associazioni che qui svolgevano le loro attività. Eravamo stati lungimiranti nel dire che non andava bene che ci fosse una scuola in quel posto". Ora la nuova struttura è in fase di costruzione vicino alla Natali grazie all’intuizione dell’amministrazione e alla Fondazione Bocelli che si è fatta carico dell’opera. La Liviabella potrà trasformarsi in un centro aggregativo della frazione. Marchiori sottolinea che "ora abbiamo un precedente che ci induce a usare accortezze maggiori di quanto fatto in passato".

A proposito di accortezze, nonostante fosso Narducci "sia stato spesso in secca o comunque con poca acqua, era stato fatto un investimento preventivo consistente, di circa 30mila euro, utilizzando parte dell’indennizzo del Cosmari al Comune per i disagi a livello di odori dovuti al centro rifiuti. Se, in passato, l’indennizzo confluiva nel bilancio comunale, due anni fa abbiamo stabilito che la somma fosse investita in interventi su Sforzacosta (frazione più esposta al Cosmari). Così, l’anno scorso abbiamo pulito il fosso da piante, detriti, rovi e quant’altro, e per fortuna che l’abbiamo fatto. Altrimenti, con l’alluvione, la frazione sarebbe stata tutta inondata". Una raccomandazione: "Nell’imbuto finale del fosso abbiamo trovato di tutto, attrezzi, secchi, addirittura lavatrici. Non lasciate mai oggetti ai margini del torrente, perché in casi come questo poi fanno da tappo".