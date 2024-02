I danni dell’alluvione di giugno. Fosso Narducci sarà più sicuro

Un intervento di oltre 4 milioni di euro per sistemare fosso Narducci e realizzare un nuovo tratto interrato che possa evitare la tracimazione delle acque. La piena dovuta all’alluvione dello scorso giugno, che ha allagato negozi, scuole e abitazioni, infatti, ha spinto l’Amministrazione comunale a trovare una soluzione per il fosso di Sforzacosta che ora verrà messo in sicurezza. Grazie a una serie di interlocuzioni con il Genio civile Marche Sud, nella persona dell’ingegnere Vincenzo Marzialetti, quindi, è stato emesso il decreto relativo all’intervento di sistemazione idraulica generale di fosso Narducci nel bacino di monte fino all’attraversamento con la ferrovia per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro. A seguito della sistemazione idraulica si procederà alla realizzazione di un diverso tratto tombato rispetto a quello che ha dimostrato l’esistente attraversamento circolare, alla soluzione delle interferenze con il canale di produzione di energia elettrica Enel Green Power e all’acquisizione di tutte le aree di pertinenza idraulica al fine della riduzione delle portate di picco. "Un ringraziamento al Genio civile Marche Sud per l’attenzione dimostrata nei confronti del Comune di Macerata e della popolazione di Sforzacosta che è stata colpita da un’alluvione straordinaria – ha commentato l’assessore alla Protezione civile Paolo Renna -. L’Amministrazione, in vista dell’avvio dell’opera, ha intenzione di organizzare un incontro con la cittadinanza, tramite il Consiglio di quartiere, per illustrare i dettagli dell’intervento".