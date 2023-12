I dati della stagione turistica presentati in un incontro online

Un appuntamento online per presentare i risultati della stagione turistica a Potenza Picena con uno sguardo alle prospettive future, coinvolgendo direttamente gli operatori turistici e commerciali del territorio. Tra i dati che saranno annunciati, c’è pure un aumento sostanzioso di villeggianti e visitatori in città, rispetto all’estate del 2022. È quanto si discuterà nel forum organizzato per domani pomeriggio, al quale si potrà assistere tramite il canale Youtube del Comune di Potenza Picena, a partire dalle 18.30. "Crediamo sia fondamentale proseguire sulla strada della sinergia tra pubblico e privato per implementare l’economia locale legata al turismo – ha precisato l’assessore al Turismo e alla Cultura, Tommaso Ruffini –. Per questo, un tavolo di confronto con gli operatori del settore è quanto mai importante per la programmazione futura. Il lavoro di questi anni sta dando i suoi frutti e i numeri lo confermano con un incremento di oltre il 12 per cento delle presenze rispetto all’anno scorso". Al forum interverranno, oltre all’assessore Ruffini, anche il sindaco Tartabini, il Ceo di Expirit Giacomo Andreani e l’ad di Ideazione Enrico Ferrero.