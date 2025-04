"I dazi degli Stati Uniti sono una minaccia. No all’immobilismo"

L’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti rappresenta una minaccia concreta per il nostro tessuto produttivo e per migliaia di imprese artigiane e piccole e medie imprese che operano nel cuore dell’economia reale. Siamo preoccupati, ma non possiamo permetterci l’immobilismo, serve una reazione tempestiva, coerente e soprattutto strategica". Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata, lancia l’allarme per una situazione che se non affrontata con decisione e in modo intelligente, rischia di travolgere interi settori del nostro Made in Italy, dalla moda all’agroalimentare, dalla meccanica all’arredamento, cancellando posti di lavoro. "Allo stato attuale – prosegue – è impossibile quantificare con precisione il contraccolpo per le nostre imprese. L’impatto non si limita, infatti, alle esportazioni dirette verso gli Usa, ma coinvolge anche le forniture italiane inserite in catene globali del valore. Componenti realizzati in Italia e poi assemblati in altri Paesi, come Germania o Cina, per essere infine esportati negli Stati Uniti, subiscono anch’essi gli effetti delle nuove tariffe doganali".

Secondo la Cna bisogna cercare di trasformare questa "prova di forza" in una occasione per rivedere con lucidità i rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti, legati oggi da una forte integrazione industriale e da filiere transatlantiche profondamente connesse. "Il tempo per intervenire c’è, ma va sfruttato con decisione. "L’Europa deve prepararsi a una risposta unitaria, capace di aprire un negoziato serio e costruttivo", afferma Tritarelli, che sottolinea anche la necessità di accelerare sulla diversificazione dei mercati, guardando con attenzione all’area Indo-Pacifica, e di intervenire per ridurre la zavorra burocratica che frena la competitività delle imprese europee". Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, richiama l’attenzione sulla filiera del legno-arredo, anche questa un importante comparto del made in Italy, non solo l’agroalimentare e la moda. Un settore particolarmente dinamico nelle Marche, seconda regione italiana per numero di addetti (17.990), con un peso del 3,9% sull’occupazione totale delle imprese del territorio. Più della metà dei lavoratori è nel Pesarese, ma il peso è rilevante anche nel Maceratese, che conta 3.021 addetti (3,2% del totale e settima provincia in Italia per questo rapporto).

Tra i dieci maggiori mercati internazionali che cumulano i due terzi (65,7%) dell’export totale dei mobili, vendite in aumento negli Emirati Arabi Uniti (+23,4%), Polonia (+16,9%), Usa (+1,2%) e Spagna (+0,9%). Tengono Belgio e Svizzera, in calo Francia (-2,6%), Germania (-7,9%), Regno Unito (-8,6%) e Cina (-19,2%). Confartigianato lancia l’allarme sul rischio di perdita di 13mila occupati nelle micro e piccole imprese italiane. "Dalla prevedibile risposta dei mercati, tutti al ribasso, arriva la conferma che la politica dei dazi non porta vantaggi a nessuno – evidenzia Mengoni –. Solo la libera circolazione delle merci può portare benefici comuni. Ma il muro contro muro non serve. L’augurio è che il governo prosegua nel supportare le aziende e la competitività dei nostri prodotti, diversificando la destinazione del nostro export. Chiediamo alle istituzioni di rafforzare i processi di negoziazione in ambito europeo, per evitare un’ulteriore escalation della guerra commerciale".

Franco Veroli