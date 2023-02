I debiti dell’Hotel Gallery: "Mancano 100mila euro"

di Asterio Tubaldi

La storia dei crediti che il Comune ha vantato, e a tutt’oggi in una certa misura vanta ancora, dall’Hotel Gallery, struttura alberghiera a quattro stelle di via Falleroni, tiene alta l’attenzione delle forze politiche e, in modo particolare, del consigliere Benito Mariani (Lega) che ha presentato un’interrogazione discussa l’altra sera in consiglio comunale. A riferire sui rapporti storici fra il Comune e il vecchio gestore, la società che fa capo alla famiglia Ghergo, è stato il sindaco Antonio Bravi che ha raccontato di vecchi crediti, inadempienze contrattuali e di un accordo per chiudere le controversie dovute ai canoni arretrati. La vicenda inizia nei primi anni 2000 quando la famiglia Ghergo s’interessa dell’immobile ex scuole medie in via Falleroni, di proprietà del Comune, per realizzare un hotel di alto livello. Acquisisce, così, il diritto di superficie per 50 anni dietro il pagamento di un canone annuo di 50mila euro a favore del Comune mentre l’immobile diventa proprietà della società che lo ristruttura accendendo un leasing con Banca Marche alla quale di fatto Ghergo cede, a sua volta, il diritto di superficie per ottenere i soldi. Con il passare degli anni la famiglia Ghergo trova sempre più difficoltà a pagare il canone annuo concordato sino ad indurre il Comune a ricorrere ad un’ingiunzione di pagamento per la somma di 183.813,69 euro per canoni di diritto di superficie non pagati risalenti al periodo 20142017, oltre agli affitti dal 2018 al 2020. L’azienda, invece, a sua volta rivendicava la restituzione del contributo di costruzione pari a 170.490,35 euro. Alla fine si giunge a sottoscrivere un’intesa che prevede il pagamento a saldo, da parte del Gallery, della somma di 110.288,21, pari al 60% dei canoni di locazione dovuti sino al 2017, e della somma di 42.441,81 per quelli del 2018 e 2019. Naturalmente c’è anche da chiudere il 2020 e il 2021. La transazione prevede anche l’integrale pagamento dell’Imu arretrato (circa 200mila euro). L’accordo era stato considerato il male minore per il Comune perché si evitava il fallimento della società e la perdita totale del credito maturato. Restano, ora, in sospeso le due ultime annualità 2020-2021 e 2021-2022 e quindi 100mila euro che, afferma il sindaco, "le stiamo chiedendo a Banca Intesa essendo subentrata di recente nel diritto di superficie. L’Istituto bancario, però, dice che non è così per cui noi dovremo ora avviare l’azione di recupero del credito attraverso il nostro concessionario della riscossione debiti, che è l’Abaco. Rispetto al passato, se il nostro creditore è Banca Intesa il rischio di perdere il credito è abbastanza basso grazie alla sua affidabilità. La Banca intanto, per fortuna, sta regolarmente pagando l’Imu".