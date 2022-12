I dieci anni dell’Audax Macerata Insieme per il brindisi di Natale

Brindisi natalizio per la Audax Macerata: è l’occasione giusta anche per festeggiare i dieci anni dalla nascita della squadra di calcio a 7 amatoriale che continua a unire e appassionare tanti amici della città. Non solo sport: "Per noi ritrovarci e giocare una volta alla settimana è una boccata di ossigeno per staccare dal lavoro e i tanti impegni quotidiani – spiegano i calciatori –, ma soprattutto è un modo per stare insieme. Capita spesso infatti che anche i compagni infortunati vengano ad assistere alle partite, con qualsiasi condizione climatica". Un legame che dura da un decennio, con la rosa che spesso si è rinnovata. "Lo spirito della squadra si è rafforzato col passare del tempo – continuano –, l’età media è di 35 anni ma nonostante tutto siamo ancora qui, ogni stagione lottiamo fino alla fine, con grandi risultati". Se all’ultimo campionato amatoriale "T.e.c. Championship C7", l’Audax si è piazzata tra le prime 4 squadre, nel 2020 invece si era laureata campione nonostante le difficoltà del periodo della pandemia. La squadra (che all’origine nasceva col nome di ‘Tatoo Fantasy’) va avanti anche grazie allo sponsor Rc Trasporti di Rossano Cossali. Ed ecco i protagonisti: il presidente Paolo Salvucci, gli allenatori Matteo Tarabelli e Andrea Nardone, gli accompagnatori Gabriele Lapponi e Francesco Calò. La rosa: Domenico Fuscà, Peter Martinez, Federico Canullo, Andrea Perticarari, Alessandro Bertola, Walter Bisonni, Matteo Ciccarelli, Costantino Valeri, Lorenzo Pascucci, Matteo Pascucci, Andrea Busiello, Simone Settembri, Luca Torresi, Simone Zerani, Marco Russi, Alessandro Gesuè, Luca Mancini, Matteo Piersantelli, il capitano Riccardo Vincenzetti.

c. g.