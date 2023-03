I dieci anni di Centioni "Avventura meravigliosa"

Giuliano Centioni ai saluti. Il presidente dell’Ircr, 75 anni, accanto a lui la moglie Gabriella e i figli Arianna e Massimiliano, due nipoti, già responsabile del laboratorio di radiochimica di medicina nucleare all’ospedale, professore all’Università di Urbino dove faceva anche ricerca, consigliere comunale e provinciale e per 25 anni presidente della società di softball, ora si prepara a lasciare una carica da lui amata, "un’avventura meravigliosa", e portata avanti con passione in questi 10 lunghi anni, anche per via della sua storia personale. Oggi la conferenza stampa di fine mandato. "La storia della casa di riposo parte da lontano – racconta Centioni –. Nel 1588 c’era casa Pancalducci per gli indigenti nell’allora via della Vite (adesso Padre Matteo Ricci). Nel 1800 si trasferì nel convento dei Cappuccini, dove sta l’obitorio ora, poi a Villa Cozza negli anni ‘60. Il progetto fu illustrato nel ’67 da mio padre Ezio alla presenza del ministro Giulio Andreotti. Si chiamava Ircr già nel 1900. Non un’invenzione politica quindi, ma parte della storia della città". Nel luglio 2012, diventa presidente nel solco di suo padre? "Per me non era un momento facile, ma ricordare che quell’ente era stato riorganizzato negli anni ‘60 da mio padre mi ha...