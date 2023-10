I dipendenti della E.M.E. Vox Thomas si ritrovano dopo 45 anni

Dopo 45 anni, oggi si rivedranno tutti a pranzo al ristorante Servidei. Sono gli storici dipendenti della E.M.E. Vox Thomas, prima fabbrica nel mondo per la realizzazione di organi elettronici, Amplificatori Vox, Chitarre con Wah-Wah, strumenti apprezzatissimi da grandi band e cantanti di tutto il mondo. In più di 60 hanno risposto all’appello, vengono da tutte le Marche e qualcuno anche dall’Abruzzo. Rievocheranno i tempi della loro giovinezza ma anche un lavoro gratificante che segnava l’avvio di una tecnologia divenuta oggi siderale. L’azienda sorgeva a Sambucheto ed era diretta da Ennio Uncini, civitanovese purosangue, padre di Franco Uncini, campione del mondo di motociclismo, e di Henry, che invece ha praticato con successo l’automobilismo. Tra i commensali, ci saranno anche loro, nel nome del papà, e fraternizzeranno con i suoi dipendenti di allora. Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore regionale Pierpaolo Borroni porteranno il loro saluto. "Eravamo giovani – ricorda Osvaldo Miandro che con Maurizio Luchetti ha ideato l’incontro – e c’era in tutti l’entusiasmo di vivere un’esperienza innovativa nella tecnologia elettronica, formarsi tecnicamente, impiegare strumentazioni sin lì sconosciute per il lavaggio delle schede elettroniche della Westinghouse ad ultrasuoni ed altri sistemi e metodi avanzati". Ci sarà posto anche per le risate con l’attore di teatro dialettale Diego Rogani, del Gruppo Sportivo Fontespina ’2000’.