I diplomati di 25 e 50 anni fa Festa grande al liceo classico

Giornata memorabile, venerdì scorso, per tanti ex studenti del liceo classico Leopardi, che a 50 anni dalla maturità si sono ritrovati nel cortile della scuola, in biblioteca e tra le aule del secondo piano. Emozioni garantite anche per i diplomati da 25 anni, anche se la loro uscita dalla scuola è più recente. La visita al liceo è stata guidata dalle professoresse Raffaella Lattanzi e Maria Mirabile. Poi tutti alle Case per la serata e il talkshowspettacolo per ex studenti, e soci e familiari dell’associazione Amici del Classico che, con la dirigenza del liceo, hanno organizzato l’appuntamento. Circa 150 persone hanno preso parte alla serata, aperta dal coro del liceo diretto da Paola Garofolo e Giacomo Canullo. Il talk show è stato condotto dalla cronista del Carlino Paola Pagnanelli e ha spaziato fra le interviste a ex studenti, autorità e professori. Presenti anche diversi insegnanti. Accolto da un’ovazione il vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, docente di generazioni di liceali che, proprio per i maturandi, inventò il pellegrinaggio a Loreto. Poi Francesco Renato Verdi, Sandro Ramadori (diplomati nel 1969), Paolo Luca e Giuseppe Daniele (diplomati nel 1973) hanno raccontato le esperienze della loro vita professionale.

"Era nostro intento far ripartire l’attività dell’associazione – ha commentato il presidente Piero Alberto Tulli – con un format che vorremmo replicare: l’incontro dei diplomati. Il vincolo di appartenenza al liceo è sentito e noi volentieri cercheremo di favorirlo; con la dirigente Fiorillo abbiamo in cantiere diverse idee". La dirigente Angela Fiorillo ha voluto suggellare il legame con la scuola: "Abbiamo partecipato con convinzione a questa proposta poiché il legame che unisce i nostri studenti è forte e permette lo scambio di formazioni ed esperienze interessanti". Sono intervenuti la vice sindaco Francesca D’Alessandro e l’assessore Katiuscia Cassetta. Gli ex liceali della 3B hanno ricordato il compagno di classe, il poeta Remo Pagnanelli. Si sono esibite le ex studentesse Camilla Ruffini ed Eleonora Francesconi, e poi il gruppo composto dai docenti Lorenzo Bigioni, Gionni Branchesi, Elio Catalini, Sofia Vinciguerra, Paola Garofolo e Tonino Zampa, e le studentesse Greta Pagnanelli, Ambra Antonelli, Fiona D’Annunzio, Cristina Massera, Giuly Grace Severini Bezerra, Isabella Petracci. Altre due ex studentesse, Elisa Re e Angelica Nicole Ricca, hanno testimoniato le attività extracurriculari nel liceo classico-linguistico.