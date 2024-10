I diversamente abili scoprono i segreti del mondo della vela

Si sono divertiti eccome i ragazzi diversamente abili dei due centri socio-educativi "L’Infinito" di Recanati e "Alice" di Loreto, che sono stati ospiti della Lega Navale e lì hanno appreso i segreti del mondo della vela e tanto altro. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi, a Porto Recanati. Ad accogliere i ragazzi sono stati Luca Lattanzi (istruttore federale di vela e comandante di unità da diporto) e Irene Prosperi (docente di vela e istruttrice da sup).

Così, durante la mattinata, sono stati spiegati a loro diverse nozioni di sicurezza in mare e quali sono i potenziali pericoli in acqua. Inoltre i ragazzi sono stati sensibilizzati sul tema del rispetto dell’ambiente marino. Ma non sono nemmeno mancate delle dimostrazioni pratiche su come condurre un wind-surf, oltre a illustrare come si arma e disarma una barca a vela. Poi il pranzo finale, tutti insieme, nei locali della Lega Navale.