I docenti per la pace in Palestina. Lettera alla premier: basta guerre

Trecento docenti degli istituti di istruzione secondari di primo e secondo grado (medie e superiori) della provincia di Macerata hanno inviato una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni e al consiglio dei ministri, "mossi dalle atrocità commesse nella striscia di Gaza" e "spinti da un profondo senso di responsabilità educativa e civica". "Il nostro ruolo ci impone di promuovere lo sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza attiva, oggi più che mai necessari di fronte al dilagare dell’odio e al rifiuto dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale – scrivono . La nostra non è un’iniziativa estemporanea, ma affonda le sue radici nei valori fondanti della Repubblica. L’articolo 11 della Costituzione, che "ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", ci impone di non restare indifferenti e di dare concreta testimonianza dei principi di pace e di giustizia. Questo impegno è inoltre coerente con le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Per queste ragioni, sentiamo il dovere di esprimere la nostra più ferma e decisa condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza, guerra e sopruso". Evidenziano di condannare "il genocidio in atto da parte del governo di Israele nei confronti della popolazione palestinese". "Come educatori ed educatrici, denunciamo in particolare la distruzione del sistema scolastico a Gaza, finalizzata alla cancellazione di un popolo e della sua cultura – continuano -, che rappresenta una gravissima violazione del diritto umano fondamentale all’istruzione. Di fronte a tale scenario, non è più sufficiente promuovere la riflessione all’interno delle nostre aule. È necessario un intervento deciso da parte delle istituzioni. Pertanto rivolgiamo un appello al governo italiano affinché: attui ogni iniziativa concreta volta a porre fine agli orribili crimini in corso a Gaza, proteggendo la popolazione civile, gli operatori e le operatrici sanitari/e e umanitari/e; esprima una ferma condanna ufficiale del genocidio del popolo palestinese; sospenda immediatamente qualsiasi rapporto di collaborazione economica, politica e militare con Israele. Come comunità scolastica, continueremo a promuovere iniziative di solidarietà e di pressione politica per rompere il silenzio e contrastare l’indifferenza. Ma è fondamentale che il nostro Paese, fedele ai propri principi costituzionali, agisca con urgenza".