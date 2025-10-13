I ducali sono più cinici. Matelica resta a digiuno

Matelica 0 Urbino 1: Ginestra, Uncini, Merli, D’Angelo (1’ st Tempestilli), Mengani N. (1’ st Bianchi), Bucari, Sfasciabasti, Caleir Vilson, Cornero, Pedrini, Mengani E. (32’ st Carsetti). All. Ciattaglia. URBINO: Bartolini, Nisi, Boccioletti, Vagnarelli (15’ st De Sanctis), Pedinelli, Tamagnini (36’ st Bellucci), Cusimano, Morelli (15’ st Fiorani), Altobello (29’ st Palazzi), Natale, Sciamanna (38’ st Eco). All. Mariani.

Arbitro: Ballarò di Pesaro. Rete: 45’ st Fiorani. Note: angoli 4-4, ammoniti D’Angelo, Bucari, Pedrini, Merli, Morelli. Spettatori 300 circa.

Mentre il tabellone luminoso, a bordo campo, si accendeva per indicare 3’ di recupero, l’Urbino trovava l’affondo decisivo sulla sinistra: tiro secco di Eco, pallone sul palo e poi in area, dove Fiorani infilava la ribattuta anticipando tutti. Gol-partita, niente da fare per il Matelica, costretto a chinare il capo quando ormai il pari a reti bianche sembrava il risultato più scontato, e forse anche il più giusto. E’ vero che a metà ripresa la formazione ospite aveva avuto già un paio di occasioni per portarsi in vantaggio, ma è altrettanto vero che in precedenza erano stati i padroni di casa a rendersi pericolosi. Alla fine, però, un episodio ha deciso il match, grazie anche ai cambi effettuati da mister Mariani. La cronaca. Primo tempo sonnacchioso, equilibrato, pochi sussulti. Ripresa più vivace. Mister Ciattaglia manda in campo Tempestilli e Bianchi recuperati in extremis e al 4’ Cornero ha una buona occasione sugli sviluppi di un corner, ma non centra il bersaglio. Poi all’8’ Mengani calcia direttamente in porta una punizione dal vertice sinistro dell’area, è bravo Bartolini a respingere. Al 18’ Ginestra salva la sua porta sul tiro ravvicinato di Sciamanna e due minuti più tardi si ripete alzando in angolo un calcio di punizione di De Sanctis da fuori area. Quindi ci riprova Cornero; infine, la rete decisiva di Fiorani.

Mauro Grespini