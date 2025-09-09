"I fatti parlano per me. Il vero problema è la mancanza di medici"

Filippo Saltamartini è tra i candidati della Lega per la Regione, dove negli ultimi cinque anni è stato assessore alla sanità. Saltamartini, le città sono tappezzate di manifesti elettorali, come mai dei suoi ce ne sono pochi? "Sono stato sempre eletto nel sindacato, da sindaco, in Parlamento e in Regione da quella maggioranza silenziosa che giudica i fatti, non i manifesti".

Liste d’attesa, mancanza di medici e guardie mediche, pronto soccorso intasati: non è che con questi temi l’opposizione trovi terreno fertile? "Il problema è la mancanza di medici. Da 25 anni tutti i Governi hanno approvato piani di recupero delle liste d’attesa: non è un problema creato da me o da Acquaroli. Col Covid la domanda è cresciuta. Il Pd è responsabile di aver formato la metà dei medici che oggi vanno in pensione. Nel 2015 decisero per 10mila studenti in medicina e 6mila specializzandi: nel 2025 i pensionamenti sono stati 15mila. Sono numeri forniti da Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici, e si possono ascoltare su Radio Radicale".

E adesso? "Dal 2021, nelle Marche e a livello nazionale formiamo più medici dei pensionamenti. Anaao Assomed stima che dal 2026 i professionisti formati saranno più numerosi dei pensionamenti".

Lei ha ricevuto molte critiche dall’opposizione per le riforme promosse. "I risultati delle riforme si vedono: rispetto al 2019, nei primi sei mesi del 2025 le prestazioni ambulatoriali sono aumentate del 14% (oltre 16 milioni), le prenotazioni del 15%, le prestazioni Pngla del 10%. La percentuale erogata nei tempi è salita dall’86% al 91% e i tempi medi da 38 a 24 giorni. Sono dati ufficiali dei flussi ministeriali e dell’Agenzia sanitaria".

A Macerata si teme che il nuovo ospedale siano solo parole. "Gli elettori sanno distinguere parole e fatti. I fatti: c’è il finanziamento nel bilancio per la più grande opera ospedaliera mai realizzata nelle Marche con quella di Pesaro. C’è l’assenso Anac all’affidamento del progetto e il Progetto fattibilità tecnico economico per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori. Restano l’acquisto o l’esproprio del terreno, già avviati da Regione e Comune. Pochi mesi e partiranno i lavori. Sentire il Pd e il suo progetto fa sorridere: non c’era un atto né un euro negli atti regionali. Sfido chiunque".

Qual è il suo fiore all’occhiello? "I nuovi ospedali di Pesaro e Macerata, le nuove tecnologie che pongono le Marche al secondo posto in Italia per l’ammodernamento. Rispetto all’unico ospedale provinciale del Pd, rivendico con il centrodestra presidi di primo livello a Macerata, Civitanova, Camerino e San Severino, il potenziamento di Matelica, Recanati, Treia e i cantieri di Tolentino e Corridonia. Gli altri avevano chiuso 13 ospedali. Aggiungiamo 29 Case della salute Pnrr".

Da cittadino ha mai provato a prenotare una visita tramite Cup? "Ho una malattia gastrointestinale contratta con anni di turni notturni nella polizia, so cosa significa. Ma so anche che abbiamo reso 16 milioni di prestazioni in un anno a 1,5 milioni di abitanti. Con più medici e più risorse – 19 miliardi in più rispetto ai Governi Pd – non è la stessa sanità dei tagli di prima".

l. m.