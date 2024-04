I fedeli e il territorio riavranno presto il convento dei frati francescani

Festeggiamenti in anticipo per il Santissimo Crocifisso di Treia. Ieri è stato dato l’avvio al cantiere con l’apposizione della prima pietra. Presenti all’inizio dei lavori oltre al sindaco Franco Capponi, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, i tecnici progettisti guidati dall’Ingegnere Enrico Cinciripini e il responsabile della ditta esecutrice dei lavori "Ricostruire" di Ascoli Piceno, ingegnere Dino Di Vincenzo&C. Spa. Il cantiere prevede un importante progetto, già finanziato per l’importo di quasi 7 milioni di euro, e riguarda la struttura del convento che ospitava la Comunità dei frati francescani di Treia, gravemente danneggiata dal terremoto del 2016. Oltre ad avere una grande rilevanza storica, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità treiese. "Per noi si tratta di un intervento importantissimo - ha spiegato il primo cittadino - che interessa un territorio molto più vasto, visto che il santuario francescano è frequentato da tanti fedeli provenienti da tutta la provincia maceratese e non solo. Le funzioni religiose del convento infatti e l’ospitalità dei frati, nel 2017 sono state trasferite in una nuova struttura temporanea in legno. È stato un piccolo miracolo realizzato in tre mesi, quando si era ancora in piena emergenza. Oggi sapere che i lavori ci restituiranno il convento nella sua originaria bellezza ci riempie di gioia, mentre aspettiamo fiduciosi anche il finanziamento e l’approvazione del progetto esecutivo della bellissima chiesa del santuario. Se tutto il procedimento autorizzativo si concludesse entro l’estate, rappresenterebbe davvero uno dei più bei regali che avremmo potuto desiderare per i fedeli e i tanti visitatori che ogni anno vengono anche per ammirare le rovine e i reperti archeologici della vecchia città romana di Trea che qui era insediata". L’intero complesso è costituito dal convento dei frati francescani e dalle sale dei servizi e per le attività religiose e sociali di cui il convento è ricchissimo. Tra i presenti anche il consigliere provinciale Andrea Mozzoni: "Giornata straordinaria per Treia e per la sua comunità, aver accompagnato il presidente Acquaroli e il commissario Castelli in questa visita riempie d’orgoglio per l’importanza che vanta come riferimento per i fedeli e anche storicamente tutto il complesso.". L’impianto originario del convento, a pianta quadrata e su due livelli, sorse nel 1697 su un primitivo nucleo di alcune camere poste a fianco del Santuario. L’aspetto odierno è invece frutto di una successiva sopraelevazione risalente al 1924 e alcuni ampliamenti.

Gaia Gennaretti