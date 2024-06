I fondi del Pnrr finiscono sotto la lente. Operazione nel distretto calzaturiero

Enduro, Arredi no tax, Pianta stabile, Castello di carta, R&S 2.0. Sono i nomi di alcune delle principali operazioni delle Fiamme Gialle di Macerata sotto il comando del colonnello Ferdinando Falco (nella foto). La prima, una maxi evasione, è stata scoperta dalla tenenza di Porto Recanati: un’impresa, "evasore totale", operava nella commercializzazione di moto off road (fuoristrada) attraverso un apposito sito internet e profili social. Con "Arredi no tax" sono finite nel mirino due aziende di legno e mobili; le indagini hanno rilevato ricavi non dichiarati per 175 milioni di euro. Anche l’operazione "Pianta stabile" ha smascherato un’evasione fiscale internazionale, mentre "Castello di carta" ha stanato una fitta ragnatela di società operanti come "cartiere", con sede fittizia a Roma, prive di strutture operative commerciali, di dipendenti e costi di esercizio, tutte riconducibili ad amministratori residenti nel Maceratese. "R&S 2.0", eseguita dalla Compagnia di Civitanova, ha portato alla luce l’indebito utilizzo, da parte di due società nel settore dei call center, di crediti d’imposta per un totale di circa 1,3 milioni di euro. Sotto la lente del comandante Falco e dei suoi uomini sono finite poi le risorse del Pnrr. "Ricordo – ha detto – l’attività della Compagnia di Civitanova nei confronti di una società del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature. Il controllo fiscale si è concentrato sull’esame relativo al corretto utilizzo dei crediti d’imposta finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oppure l’operazione "British credits", con cui la Compagnia di Civitanova, verificando la spettanza dei bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio, ha smascherato un meccanismo fraudolento ideato da un imprenditore edile di nazionalità inglese, titolare di una ditta con sede nel Maceratese, basato sull’emissione di fatture per lavori edili mai effettuati". Per quanto riguarda i prodotti contraffatti e/o non sicuri, sono stati sottoposti a sequestro oltre 335.000 articoli. Fra questi, confezioni di cosmetici contenenti una fragranza sintetica, "Lilial", vietata dal primo marzo 2022, perché contenuta nell’elenco delle sostanze cancerogene.