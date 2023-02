"I fondi in arrivo per la confratenita di Sant’Antonio grazie a Borroni"

"Grazie all’interesse del consigliere regionale Pierpaolo Borroni e dell’ex assessore regionale Guido Castelli, oggi senatore oltre che commissario alla ricostruzione, entrambi di FdI, la chiesa della confraternita Sant’Antonio a Montefano ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro grazie al decreto emanato dalla struttura commissariale del Sisma 2016". È soddisfatto del risultato raggiunto Michele Zacconi, coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia di Montefano che ricorda che "circa un anno fa il priore della confraternita Sant’Antonio, proprietario dell’omonima chiesa, accompagnato dai suoi tecnici e dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni e dall’ex assessore regionale Guido Castelli, ha avuto modo in Regione di esporre i problemi strutturali della chiesa, situata ai giardini da Bora, chiedendo di trovare una soluzione in modo da non disperderne il valore storico, oltre alla funzione ecclesiale che l’associazione fornisce". Dopo diversi confronti fra la Regione e la curia vescovile, a fine anno è arrivato il decreto per inserire l’intervento fra quelli finanziati. "Finalmente la confraternita Sant’Antonio avrà a disposizione una struttura funzionale alla sua attività", commenta il consigliere Borroni (nella foto), sottolineando che per Montefano si tratta di un risultato importante che restituisce alla città una parte del suo patrimonio religioso, artistico e culturale visto che all’interno della chiesa è custodito il prezioso Cataletto che ogni anno viene portato in processione il Venerdì Santo.