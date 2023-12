"I fondi Ricci e Cecchetti abbiano una collocazione più consona"

"Alla luce delle ultime donazioni librarie dell’artista Giulio Vesprini e di altre che potrebbero arrivare da famiglie civitanovesi impegnate nella cultura, è giunta l’ora che alcuni settori della biblioteca comunale BZ, come i fondi Ricci, Cecchetti e altri, nonché l’importante "Emeroteca", voluta e istituita dal fondatore Silvio Zavatti, trovino una più consona e adeguata collocazione, vista la ristrettezza degli spazi per archiviare altro materiale, sia per facilitare la consultazione ai giovani e agli studiosi". Lo afferma Amedeo Regini (nella foto), che è stato in passato anche assessore comunale. "Già oggi in biblioteca ci sono fondi di grande valore culturale famosi anche a livello internazionale (Cecchetti), per cui – secondo me – trovare nuovi spazi pubblici anche fuori dalla biblioteca comunale ne permetterebbe – in primis – una migliore conservazione e fruizione. Una possibile collocazione potrebbe essere il palazzo comunale di Civitanova Alta, da qualche giorno in via di recupero. Collocare nel centro storico della città i fondi e l’Emeroteca darebbe slancio e una immagine culturale di caratura nazionale, pensando altresì a rafforzare le aperture oggi gestite da volontari, animati da grande spirito di servizio. Tutto questo – conclude Regini – dentro un quadro di digitalizzazione dei fondi, affiancando in prospettiva agli attuali operatori nuovo personale ricorrendo come amministrazione comunale ai bandi per assunzioni temporanee a carico dello Stato, attraverso i bandi per il servizio di volontariato civile".

Ennio Ercoli