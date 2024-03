I fratelli Carmona scommettono su corso Cavour

Corso Cavour si conferma un polo attrattivo per le attività commerciali tanto che, da lunedì, si è accesa una nuova insegna. È quella del "Piccolo bar del corso" dei fratelli Luis ed Emanuel Carmona che, dopo 16 anni di lavoro in corso Cairoli, hanno deciso di raddoppiare facendo un nuovo investimento dall’altra parte della città. "Crediamo che in corso Cavour ci sia la potenzialità per un nuovo bar, senza danneggiare gli altri già presenti nella zona – raccontano i due fratelli argentini –, in fondo fino a qualche anno fa c’erano anche Paolucci e il bar del corso all’inizio della via e tutti lavoravano senza problemi. In questi primi giorni abbiamo avuto un’ottima risposta dai clienti, siamo rimasti sorpresi da tanto affetto". I fratelli Carmona hanno avuto diversi bar in giro per la provincia, prima a Tolentino e poi a Recanati, ma da oltre 16 anni si sono stabiliti a Macerata dove hanno aperto il loro laboratorio di pasticceria in via dei Velini e poi il primo locale all’inizio di corso Cairoli, dove sono ancora adesso. "Macerata è una città a cui siamo molto legati – aggiungono – e, da un po’, stavamo pensando di allargare l’attività, per cui quando abbiamo visto questo locale in corso Cavour ci è sembrato perfetto. Facciamo colazioni, aperitivi e la sera siamo aperti fino alle 22 per permettere, a chi vuole fare due passi, di prendere un caffè, un thè o un digestivo accomodandosi nella nostra saletta interna". L’idea è di ampliare il servizio, nel fine settimana, fino alla mezzanotte e di puntare anche ai pranzi veloci. "In corso Caroli non li facciamo, ma qui in corso Cavour abbiamo allestito anche una cucina perché vorremmo offrire il servizio del pranzo – concludono –. Inoltre stiamo pensando a qualche serata dedicata, vorremmo cominciare la prossima settimana per la festa della donna, con un aperitivo "dedicato a lei" con musica dal vivo".