I fratellini per l’ambiente. C’è l’encomio del Comune

Ieri, durante il consiglio comunale, il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani hanno consegnato un encomio ai fratelli Riccardo Giuseppe e Maria Elena Fioretti per il nobile gesto compiuto per la cura di alcune aree verdi della città. "Vogliamo ringraziarli per il nobile gesto compiuto per la cura di alcune aree verdi della città di Macerata: una iniziativa improntata ai valori di salvaguardia e della difesa del territorio nel rispetto della natura che ci circonda – hanno detto Parcaroli e Luciani –. La loro azione rappresenta un forte richiamo al senso civico senza il quale non c’è il rispetto degli altri e delle regole di vita di comunità. Rinnoviamo il nostro plauso unitamente all’incoraggiamento a proseguire su questa strada nella convinzione che il buon esempio trova la sua espressione più vera ed efficace nei positivi comportamenti di vita quotidiana. Ringraziamo tutti i capigruppo che hanno accolto all’unanimità la proposta dei consiglieri Cristina Cingolani e Alessandro Bini arrivata su segnalazione dell’assessore Silvano Iommi".

Nei mesi scorsi il papà Andrea Fioretti aveva raccontato come era nata l’idea dei due piccoli, Maria Elena di 10 anni e Riccardo Giuseppe di 7. Un modo per impegnare il tempo libero delle vacanze estive in modo utile per la comunità. "Vedevano il percorso per lo stadio dei Pini sempre pieno di rifiuti e hanno deciso di ripulirlo. Era il loro modo per rendere più accogliente quello spazio, e magari per invitare tutti a una maggiore attenzione. In questi giorni senza scuola e senza centro estivo, Maria Elena e Giuseppe Riccardo vanno sempre con il nonno al parco dello stadio dei Pini. Da casa nostra, in via Valenti, ci si arriva subito attraverso un sentiero. Ma i bambini hanno visto che quel percorso era sempre pieno di bottiglie rotte, cartacce e sporcizia varia. E un giorno ci hanno detto che volevano sistemarlo. Noi abbiamo dato loro guanti e sacchetti, e loro si sono impegnati. Noi cerchiamo di educarli al rispetto per l’ambiente, ma non avevamo mai partecipato a iniziative di questo tipo: l’idea è stata tutta loro". Ed ora, per il loro spirito green, è arrivato l’encomio.