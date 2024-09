I "Fuggiaschi" di Giovanni Matarazzo aprono il Festival della fotografia

Il Festival di fotografia di Montefano, dedicato ad Arturo Ghergo, apre oggi alle 18 al Centro studi biblici Vannucci con l’inaugurazione della mostra fotografica "Fuggiaschi" dell’artista anconetano Giovanni Matarazzo. L’esposizione ritrae un gruppo di persone audaci che, attraverso pose inedite e potenti, diventano simbolo di fuga dalle pressioni della vita moderna. Tra i tanti volti sconosciuti spiccano anche alcune personalità note, come quelle dell’attore Neri Marcorè e del cantautore Simone Cristicchi che hanno voluto farsi testimoni del concept del progetto fotografico. L’idea che ispira queste immagini è quella di essere fuggiaschi, non solo nel senso letterale del termine, ma come metafora della necessità di evadere dalle costrizioni e dalle dinamiche della realtà quotidiana. "Fuggiaschi, come loro, come tanti – scrive il giornalista Vincenzo Varagona nell’introduzione del catalogo –. Solidarietà e condivisione passano attraverso un manto, simbolo di una condizione, di un’epoca, caratterizzata da milioni di persone in fuga". L’inaugurazione sarà l’occasione perfetta per esplorare questo progetto che invita alla riflessione e alla solidarietà. La mostra rimarrà aperta fino al 13 ottobre prossimo, con accesso libero il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 previa prenotazione.