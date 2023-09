I fumetti piacciono sempre a tutti: Recanati Comics Festival al top

È andata oltre ogni aspettativa la terza edizione del Recanati Comics Festival che porta la firma dell’associazione culturale recanatese "Arcadia", segno che il fumetto può essere un importante motore culturale e turistico per tutto il territorio. Attirato dal richiamo costituito dalla mostra "Da Ulisse a Corto Maltese-Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", che sarà visitabile fino al 7 gennaio al museo civico di Villa Colloredo Mels, un numerosissimo pubblico di curiosi, che ha sfiorato le tremila presenze, ha visitato il cortile di palazzo Venieri per tre giorni intensi di cultura del fumetto. Sold out l’Angolo degli Specialisti, un’area consulenze per portfolio review e assistenza di categoria a cura delle associazioni MeFu, Autori d’Immagini e del progetto Minerva, che ha registrato un volume di appuntamenti paragonabile a quello delle grandi fiere del fumetto; i due workshop di fumetto per bambini, tenuti dall’autrice di Bao Publishing Manuela Santoni, hanno, allo stesso modo, registrato il tutto esaurito; il Chiostro dei Librai (mostra mercato) e la Loggia degli Artisti sono state prese d’assalto dal numeroso pubblico. Visitatissimo anche il selfie corner allestito nei giardini pubblici con la "liberazione" della Gioconda: grandi e piccoli si sono divertiti a immortalarsi di fianco al capolavoro di Leonardo Da Vinci lasciando ironici commenti all’artista. Altrettanto fotografata la scultura di Catwoman, opera dell’artista recanatese Niba. Il pubblico ha potuto ammirare la mostra collettiva "Fumetti di Menare", a cura di Stefano Zattera, e incontrare Giuseppe Palumbo (Diabolik), Mauro Cicarè (Mr. Loop), Claudio Chiaverotti (Dylan Dog), Sudario Brando (Bracci di Ferra), Francesco Moriconi (A casa prima del buio), Stefano Fantelli e Marcello Mangiantini (Zagor), Marco Cannavò (Frankenstein), Melissa Zanella (Legs Weaver), Andrea Plazzi (curatore Rat-Man), Gloria Grieco (traduttrice Bacchus) e molti altri. Anche la mostra "Buio di China" del disegnatore Emiliano Albano, visitabile fino al 26 alla libreria Passepartout, ha registrato il pieno di visitatori.

Antonio Tubaldi