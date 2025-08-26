"I fumi della fornace" per cinque giorni. Ecco il festival di arte, poesia e teatro

Da domani a domenica a Valle Cascia di Montecassiano è tempo de "I fumi della fornace", alla settima edizione. Il festival di arti, poesia e teatro trasformerà nuovamente l’ex fornace in un luogo di "incontro, visione e resistenza culturale". Il tema sarà: "Il ma e la contraddizione". Diretto da Giorgiomaria Cornelio, con Valentina Compagnucci, Giulia Pigliapoco, Elisa Michelini e Luca Luchetti dell’associazione Congerie, si articola in un programma fitto e multidisciplinare che include rassegne, spettacoli, installazioni, incontri e laboratori, dislocati tra la fornace e il paesaggio circostante.

A inaugurare le giornate, a partire da domani alle 18, è la rassegna "Isola e Isole – Dialoghi per il mondo a venire", curata da Giuditta Chiaraluce (Edizioni Volatili), che riunisce ogni giorno poeti, artiste, filosofi, curatrici e narratori in uno spazio di parola condivisa.

Tra gli ospiti ci sono: Adrian Bravi, Domenico Brancale, Mariachiara Rafaiani, Davide Susanetti, Alessandra Carnaroli, Giovanna Cristina Vivinetto, Rebecca Garbin, Tommaso Di Dio, Silvia Righi, Tommaso Ottonieri, Lello Voce, Adriano Ercolani, Riccardo Pedicone, Francesco D’Isa, Massimo Palma, June Scialpi, Mattia Tarantino, Simone Perotti e Mariachiara Rafaiani. A questi si affianca un dialogo sulle nuove prospettive del teatro con Roberto Paci Dalò, Gaetano Palermo, Silvio Castiglioni e Cristina Kristal Rizzo.

Il cuore pulsante delle serate sarà il Parco della Poesia, che ospiterà recital, letture, incontri e concerti. Ad aprire la programmazione, domani alle 21, è "Sconcerto angelico #1: Laggiù una parte per Bene", di Lucamatteo Rossi, testo di Giovanni Prosperi, primo atto di una trilogia dedicata alla forza trasformativa della parola. Seguono gli interventi di Luca Gemma con "Modugno sulla Luna – L’avventura di un cantastorie extraterrestre" e di Simone Perotti e Rossella Or.

Il cartellone prevede anche il concerto de La Gang giovedì alle 21, lo spettacolo "1963. Studio per la messinscena di un monologo con canzoni tristi" di Canio Loguercio venerdì, il recital di Luigi Lo Cascio e la performance Mandel’štam sabato, un omaggio poetico-teatrale a cura di Roberto Paci Dalò ispirato all’opera del poeta russo Osip Mandel’štam. A chiudere la rassegna serale, domenica, sarà il concerto del Ciuma Trio.

Nell’ambito del teatro, l’edizione 2025 segna il debutto de "L’edera s’arrampica sulla storia", un’opera di Giorgiomaria Cornelio e Danilo Maglio ambientata nell’ex fornace. È il capitolo conclusivo del progetto "L’ufficio delle tenebre", presto edito da Edizioni Tlon. In scena, il cortile di una fabbrica dismessa fa da sfondo all’incontro tra animali, operai, ribelli e memorie perdute: un atto di resistenza poetica dove l’edera, simbolo di crescita tra le rovine, si fa metafora di sopravvivenza e rigenerazione.

La rassegna "Diffusa" curata da Giulia Pigliapoco, è dedicata alle arti performative, visive e danza, con un programma intitolato "Disobbedienze temporali. Pause, arresti, ripensamenti", che inizia con l’installazione mobile KT1 – Kavallo di Troia, ideata dagli architetti Michele Anelli-Monti e Margherita Fiorini. Il programma completo si può trovare sulle pagine social di Congerie.