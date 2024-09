"I fumi della fornace", ultimo atto. E Lo Cascio esalta Valle Cascia

"Record di presenze in ogni luogo de "I fumi della fornace": parco della poesia totalmente pieno in una giornata che ha registrato numerosi spettatori tra performance e teatro". Questo il bilancio dei primi giorni, da parte degli organizzatori, per la manifestazione organizzata dal collettivo Congerie, in scena a Valle Cascia di Montecassiano. La serata di venerdì ha visto anche la presenza dell’attore Luigi Lo Cascio, tornato per questa sesta edizione "dichiarando appassionatamente il suo legame con Valle Cascia". È stato protagonista di un recital. "Nella prima parte, più parlata, ha toccato il tema della conversione in una sorta di "conosci te stesso", se volessimo citare Nietzsche – spiegano i promotori – per poi intervenire con una lettura di Danilo Dolci, poeta e sociologo, soprannominato il "Gandhi" della Sicilia. Un uomo, ancor prima che poeta, impegnato con iniziative di ricerca, approfondimento e raccolta di fondi per promuovere il lavoro". Oggi, ultima giornata di festival, si comincia alle 9 con il laboratorio di Marta Magini e Nicola Di Croce, che prosegue nel pomeriggio. Alle 16 presentazione del libro di Gloria Dorliguzzo "Alfabeto delle carni". E ancora, teatro all’ex Fornace, fino al dopofesta con "Universo a sonagli".