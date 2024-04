I funerali di Palma e Bruno: "La malattia logora, da questa tragedia diventiamo più comunità"

"La malattia logora, il gesto di Bruno è stato forte e non possiamo dire nulla. Ma il valore della vita va rispettato sempre". Don Fabio Moretti, parroco della chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Damiano a Corridonia, ha saputo trovare le parole per dare l’ultimo saluto a Bruno Cartechini e Palma Romagnoli, gli 86enni morti in seguito ai tragici fatti della mattina di Pasqua. Alle prime ore di domenica, Bruno Cartechini ha preso la doppietta, che aveva in casa da quando andava a caccia, e ha fatto fuoco sulla moglie, un colpo al cuore che non le ha lasciato scampo: la donna stava male da anni, negli ultimi mesi le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate e per lui era diventato impossibile continuare a vederla in quella sofferenza. Dopo aver ucciso la moglie, ha puntato l’arma contro se stesso e ha fatto fuoco, provocandosi lesioni gravissime. A quel punto la figlia Stefania, che si era trasferita vicino ai genitori proprio per dare loro una mano, sentiti gli spari si è precipitata da loro e ha chiamato i soccorsi. L’86enne è stato portato di corsa a Torrette e operato tre volte, ma le sue condizioni erano disperate e nella notte tra martedì e mercoledì il suo cuore ha cessato di battere. Per entrambi, dunque, è stata organizzata una cerimonia unica di addio, perché fossero insieme fino alla fine.

Ieri mattina, il funerale si è svolto in maniera semplice ma molto sentita, "non ci sono curiosi, ma gente che vuole partecipare con fede a un momento di dolore" ha detto don Fabio. Davanti a lui, affranta da quella duplice e improvvisa perdita, Stefania, la figlia dei due coniugi, e il marito di lei. Intorno a loro tanti familiari e amici, arrivati per abbracciarla e sostenerla in questo momento così difficile. "Le feste acuiscono certe mancanze, certi dolori, certe difficoltà che si possono sperimentare - ha detto il parroco nella sua omelia -. In questi giorni si sono susseguiti altri fatti incresciosi, vite spezzate. Ma grazie a Dio siamo in questo tempo speciale di Pasqua, perché senza la certezza della resurrezione avremmo avuto più difficoltà. La potenza della resurrezione getta luce anche lì dove tutto è buio. La nostra comunità non esprime un giudizio, ma sentimenti di grande umanità e comprensione. Anche un fatto come questo può trovare un qualche senso nella grande misericordia di Dio. Sappiamo che la malattia logora, consuma, a volte ci porta a chiuderci anche se non c’è oggettiva solitudine, e ci può portare a gesti estremi. Ma nonostante la tragicità, cantiamo la bellezza della vita. La vita ha diritto di essere rispettata e amata sempre e comunque. Quando si incontra la fatica della malattia, ancora più deve stringersi la comunità. Da un fatto come questo può apprendere molto la comunità, in termini di vicinanza, di cura dell’altro. Invece di disgregarci, questi fatti devono renderci più comunità".

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Giuliana Giampaoli e i suoi predecessori, Paolo Cartechini e Nelia Calvigioni. Tutti conoscevano i coniugi. "Bruno era una persona buonissima, nessuno avrebbe mai pensato a una cosa del genere" ha ribadito Cartechini, amico ma non parente dell’anziano. Al termine del rito in chiesa, le salme di Bruno Cartechini e Palma Romagnoli sono state poi tumulate al cimitero di Corridonia.